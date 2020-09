$!The Butcher Shop y sus aliados ofrecen almuerzo exclusivo junto al chef Erik Malmsten

Las grandes celebraciones siempre acontecen alrededor de la buena mesa. De esta forma, The Butcher Shop, la tienda gastronómica más exclusiva para los amantes de la alta cocina junto a sus aliados USMeat Export Federation, Certified Angus Beef ® Prime y American Express, ofrecieron un almuerzo de bienvenida a los comensales del The Butcher´s Club, una sociedad gastronómica privada, en la cual sus miembros disfrutan de un sin número de beneficios y eventos solo para los amantes de la buena gastronomía y productos de la más alta gama.

Gladys Taveras, CEO The Butcher Shop aseguró que “se trata de un reconocimiento a la fidelidad de nuestros consumidores. Estamos comprometidos a brindar momentos memorables junto a American Express; y de la mano de productos de la más alta calidad, como son los derivados de U.S. Meat, U.S. Pork, cortes de Certified Angus Beef ® Prime y Certified Angus Beef Brand Natural”.

Durante el evento, realizado en el restaurante O.livia, se tomaron todas las medidas de bioseguridad, garantizando la salud y el bienestar de los comensales, quienes disfrutaron de un ambiente acogedor entre amigos.