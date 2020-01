$!The Macallan Edition No.5, la extraordinaria complejidad de un color natural

Crear un color para Pantone es algo tan complejo y laborioso como para The Macallan crear un whisky excepcional. Ambas marcas decidieron unirse para rendirle “homenaje a la diversidad y complejidad del color natural”. El resultado es la “combinación intrincada” de rojo y azul que es la Edición Macallan No.5.

Inspirado por el espectro natural de The Macallan y el proceso de elaboración del whisky, la autoridad global para la comunicación de los colores, ha creado un color específico que refleja este single malt: un audaz y enigmático púrpura, reflejo del complejo y preciso proceso de elaboración del whisky.

“El color juega un papel en el mundo, puede definir estados de ánimo y dar forma a las percepciones y pensamientos. Con The Macallan Edition No. 5, se rinde homenaje al color natural de nuestros single malt, al crear un tono único, que no existía hasta hoy”, resaltó Sasha Aquino, gerente del portafolio de whiskies de Casa Brugal.

Sarha Burgess, Whisky Maker de The Macallan, compartió detalles sobre la elaboración de este destilado de edición limitada, donde las barricas juegan el papel más importante en la maduración de los líquidos logrando un espíritu sin igual.

En esta versión solo se seleccionaron barricas de roble americano para obtener su color natural y profundidad de sabor. “El resultado es un whisky maravillosamente especiado con un intenso y delicioso aroma”, destacó.

Edition No. 5 es un destilado con hermosa palidez color ámbar, acompañado de un perfil de sabor intrigante e intenso que presenta notas dulces de caramelo y frutas frescas combinadas con especias de roble.

La Edición No. 1, celebró el uso de madera de la marca. La Edición No. 2, celebró el gusto, a través de una colaboración con The Roca Brothers de El Celler de can Roca. La Edición No. 3, celebró el aroma, en colaboración con el maestro perfumista Roja Dove. La Edición No. 4 celebró la arquitectura de la nueva destilería de The Macallan.