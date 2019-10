$!The Macallan estrena su ‘single malt’ Triple Cask 12

The Macallan solo produce destilados extraordinarios. Eso se debe a su inquebrantable obsesión por los más finos ingredientes, a sus destrezas y al cuidado por elegir solo el corte más preciso a la hora de destilar. Luego, en el interior de las barricas de roble, envejece el single malt “por el que todos los demás son juzgados”.

En Triple Cask 12, otra de las obras de The Macallan disponible en República Dominicana, se utilizan una combinación de tres barricas; una de roble blanco americano ex jerez, otra de roble europeo también ex jerez y una tercera de roble blanco americano ex bourbon. Esa es la razón por la que el resultado final es un whisky que es complejo y suave al mismo tiempo.

Room 504 fue el escenario elegido para el estreno de Triple Cask 12 en Santo Domingo. Sasha Aquino y Rafael Rodríguez, los anfitriones de Casa Brugal, estuvieron a cargo de la presentación de la nueva edición de uno de los single malt más premiados y admirados del mundo.

“Tripe Cask 12 es el resultado de la devoción, el compromiso y las destrezas de los maestros de destilación y madera de The Macallan. Gracias a su incomparable maestría a la hora de elegir las barricas, se logra una gama extraordinariamente suave y delicada con un carácter complejo”, aseguró Sasha Aquino, gerente de la marca en el país.

El embajador Rafael Rodríguez se ocupó de explicar el mundo interior de Triple Cask 12: “Su gran sofisticación procede tanto de barricas de roble europeo y americano, que previamente han albergado jerez, como de barricas de roble americano que antes contenían bourbon”, apuntó.

“Nos atrevimos a añadir una tercera barrica para ofrecer a los amantes del whisky, un perfil de sabor diferente al tradicional de The Macallan”, resaltó.

The Macallan es la única destilería que desarrolla un proyecto sostenible para la producción de sus barricas, lo cual garantiza mantener el ADN de sus líquidos. Utiliza el roble americano para crear barricas de roble fresco que luego son curadas con vino de jerez al sur de España, donde los toneleros de Jerez la convierten a mano en barricas.

Asimismo sucede con las de roble europeo, y por último, se envían a Escocia, donde se rellenarán con nuestro espirituoso. Las barricas curadas con bourbon son adquiridas de Norteamérica.

La obsesión con la calidad ha sido la impronta de The Macallan desde que Alexander Reid la fundara en una meseta junto al río Spey, en el noreste de Escocia. La destilería está rodeada por una finca de 196 hectáreas, en cuyo corazón se encuentra Easter Elchies House. Casa Brugal representa a la icónica marca en República Dominicana.