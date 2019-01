The Macallan presenta edición limitada

The Macallan presentó Edition No. 4, una edición limitada coleccionable. El cuarto capítulo de la “Edition Series” representa la artesanía y el diseño de la nueva destilería de The Macallan, donde se le ha dado continuidad a la maestría en la elaboración del mejor whisky desde 1824.

La edición limitada ha sido elaborada utilizando barricas de roble excepcionales, las cuales son el pilar más importante de la calidad, el color natural y el aroma y sabor distintivo de The Macallan.

Para Nick Savage, master distiller. “el Edition No. 4 es una celebración al legado en la elaboración del whisky The Macallan y a la entrada a una emocionante y nueva era, con la creación de dos obras maestras estructurales: un whisky extraordinario y una magnifica nueva destilería”.

Rafael Rodríguez, embajador de The Macallan para República Dominicana, hizo la presentación en una exclusiva cena maridaje para invitados, clientes y allegados de la marca.