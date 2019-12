TOUS vuelve abrir sus puertas en Blue Mall

Luego de una renovación, la boutique de TOUS en el centro comercial Blue Mall Santo Domingo, presenta su lado más navideño.

La joyería aprovecha la navidad para darle a sus usuarios una opción “casi

perfecta” para encontrar el regalo que necesitan. En esta nueva campaña navideña la marca lanza por primera vez un musical. La actriz Emma Roberts presenta una historia que celebra la alegría de regalar y a la vez ironiza sobre la icónica caja redonda de la marca y las dificultades para envolverla.

Con un tono de humor muy cercano, la campaña es una oda a la ilusión de regalar y de encontrar ese regalo “casi perfecto”. Al final de una canción y coreografía creadas especialmente para la ocasión, el espectador llega a la conclusión de que no hay que preocuparse por el envoltorio, ya que lo que importa es lo que está dentro. De ahí, el claim de la campaña: Hard to wrap, easy to love.

Además, influencers de todo el mundo harán suyo el reto de envolver “el regalo casi perfecto”, a través del challenge #tousunboxing, que vivirá en Instagram durante el mes de diciembre, y que la propia Emma Roberts iniciará a través de su cuenta personal.

Una campaña “casi” perfecta para envolver “el regalo casi perfecto”.