Tropical Culinary Escape resalta los sabores del Caribe

Los chefs Erick Malmsten, Pedro Mota y Carlos Romero fueron los encargados de preparar el menú especial de las diferentes estaciones gastronómicas, platos que fueron maridados magistralmente con vinos de El Catador.

En Tropical Culinary Escape participaron alrededor de 150 personas, quienes bailaron a ritmo de son cubano, merengue y fusiones de soul tropical, haciendo que la cultura y las costumbres del Caribe resalten en la experiencia gastronómica. El evento estuvo patrocinado por Sterling Silver, U.S. Meat Export Federation, U.S Beef y U.S. Pork.