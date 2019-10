$!Tropigas Dominicana ofrece un encuentro exclusivo con el chef Joan Roca

“No hay amor más sincero que el amor por la comida”. Con esta frase se consolida la labor de Tropigas en ofrecer encuentros exclusivos con los chefs internacionales que visitan República Dominicana de la mano de la plataforma Gastronomic, esta vez con Joan Roca, chef de El Celler de Can Roca, actual merecedor de la categoría “Best of the Best” de los 50 mejores restaurantes del mundo.

El conversatorio, celebrado en el hotel El Embajador, sirvió de escenario para que el denominado “arquitecto del gusto” compartiera de manera cercana con los invitados, dando a conocer los puntos claves de su trayectoria de éxitos, la evolución de El Celler Can Roca a través de los valores y sus experiencias en el mundo culinario, exhortando así a los chefs nacionales a emprender y ofrecer lo mejor de ellos en cada plato.

Con estas iniciativas, Tropigas busca inspirar e impulsar el talento y la creatividad de los chefs locales, quienes se están atreviendo a hacer cosas nuevas, explorar y crear platos con productos locales, al enfrentarse cada día a comensales más exigentes, detalló Deanna Martí, gerente de publicidad de Martí.

Deanna, además, hizo un repaso de las experiencias memorables brindadas por Tropigas y los chefs dominicanos durante este 2019 en honor a los afamados chefs internacionales Massimo Bottura, de la Osteria Francescana, restaurante # 1 del mundo; Jorge Vallejo, de Quintonil; y Virgilio Martínez, del Central Perú, # 6 del mundo.

Joan Roca es un icono de la cocina vanguardista y la cocina molecular. Junto a sus hermanos Jordi Roca y Josep Roca “llegaron a la cúspide de la gastronomía sin moverse del barrio en que nacieron”. Hacen de El Celler de Can Roca, ubicado en Girona, España, un restaurante con alma libre donde los visitantes abrazan la perfección.

“La cocina al vacío”, “La cocina de mi madre”, “Joan Roca, diez menús para un concierto” y “Cocina con Joan Roca a baja temperatura”, son muestra del sabor, conocimiento, compromiso, responsabilidad y amor de Joan Roca por el arte culinario.