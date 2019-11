Una experiencia gastronómica protagonizada por Massimo Bottura

Luego de un exitoso 2019, Gastronomic cierra el año con broche de oro al unirse a la celebración del 50 aniversario del Grupo Puntacana para presentar una experiencia gastronómica del más alto nivel protagonizada por Massimo Bottura, chef de Osteria Francescana, restaurante con 3 estrellas Michelin, ubicado en Módena (Italia), actualmente en la categoría Best of the Best.

Con el mensaje #WeLovePuntaCana, y fieles a su compromiso de convertir a la República Dominicana en un destino gastronómico, la plataforma invitó al mundo a vivir la emoción de tres Special Dinners en Puntacana Resort & Club, a cargo de un icono gastronómico internacional, y a celebrar medio siglo de historia del proyecto que dio vida al destino turístico más importante del Caribe.

“Para nosotros es motivo de orgullo celebrar junto al Grupo Puntacana y su marca Puntacana Resort & Club su 50 aniversario de la mano de Massimo Bottura, y a través de esta experiencia continuar nuestra labor de proyectar a República Dominicana como un destino gastronómico. Estamos preparando un evento memorable en el mejor y más bello escenario, incorporaremos productos de nuestra isla a la experiencia y presentaremos a Punta Cana como un destino deliciosamente versátil”, afirmaron los ejecutivos de Gastronomic.

Por su parte, los ejecutivos de Grupo Puntacana expresaron: “Desde hace 50 años, imaginamos un destino, y hoy es la región turística más pujante del Caribe, convertida en una marca país que exhibe con orgullo el auge y la modernidad del turismo de la República Dominicana ante el mundo. Desde entonces, hemos sido promotores incansables de las bondades de nuestro destino y de nuestra gente. Es por esto que, en el marco de la celebración de nuestro 50 aniversario, nos unimos a la plataforma Gastronomic y a su compromiso de promover la República Dominicana como un destino gastronómico, y qué mejor escenario que Punta Cana”.