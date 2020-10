$!UNIBE celebra su 29 Congreso Internacional Mercadexpo

Dicho congreso académico se concentrará en los temas: The "New" Consumer 2020, Identidad Corporativa, Cómo Conectar en Tiempos de Crisis, The Human Side of Advertising, User Generated Content, entre otros; a cargo de conferencistas especializados en este área de EE.UU., Latinoamérica y Europa, tales como: Alex Rodríguez, Sebastián Cuenca, Ashley Frangie y Lety Sahagún del podcast “Se regalan dudas” y Sandra Quintero, quienes tratarán temas como: Conectando a través de emociones: El Poder de la Conversación, Digital battleground: ¿Cual es la plataforma que está liderando el mercado? Contenido efímero: Conexión a través de estrategias digitales, Cautivando Audiencias, entre otros temas relevantes de la conexión entre las marcas y los consumidores en la actualidad, ya que por razones de distanciamiento causado por el COVID-19, las audiencias desean sentirse comprendidos, apoyados y conectados con las marcas que les rodean.

Debido a la situación actual del COVID-19, esta 29na. edición del congreso académico Mercadexpo se

desarrollará de manera virtual y será transmitido a través de una plataforma virtual innovadora y vanguardista, en la cual más de 10 mil usuarios podrán participar de manera simultánea. Se podrán tomar las conferencias y certificaciones del congreso, visitar e interactuar en los stands de los patrocinadores, así como participar en todas las actividades que se va a desarrollar en el transcurso del evento.