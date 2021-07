$!UNICEF RD nombra a Manny Cruz nuevo Embajador Nacional de Buena Voluntad

"A través de mi música siempre procuro promover valores, plasmar el amor en quienes me escuchan, y definitivamente seguiré con ese enfoque para transmitir mensajes positivos en los corazones de los niños, niñas y adolescentes", añadió.

Así es el nuevo Embajador de Buena Voluntad de UNICEF

Manny Cruz, cantante y compositor de origen dominicano, lanzó su carrera como solista en 2016 con su sencillo “Sobrenatural” logrando gran éxito en toda República Dominicana, desde allí ha sido reconocido por su trabajo artístico, y justo en los recién realizados “Premios Soberano” alcanzó las estatuillas al premio como “Cantante Solista”, "Compositor del año 2020" y a “Merengue del Año 2020”, siendo estos de los galardones más valorados de esta distinción nacional. Además, ha recibido su primera nominación a Premios Juventud y Premios Lo Nuestro, en este año 2021.

Ha tenido nominaciones al Grammy Latino, y nueva vez en 2020 volvió a destacarse entre los nominados al Latin Grammy en su edición No. 21, esta vez con dos nominaciones a Mejor Canción Tropical con "Imaginarme sin ti" ft. Elvis Crespo y con su álbum “Bailando Contigo” en la categoría Mejor Álbum de Merengue/Bachata. Este álbum abarca nueve canciones, entre las que se destacan “Deja vu” versión merengue, composición del intérprete junto a su hermano Daniel Santacruz y los artistas que la popularizaron en bachata, Shakira y Prince Royce; “No Me Lo Creo” en colaboración con Eddy Herrera; “Dime Que Sí” Remix junto a Ilegales; “Marido y Mujer” junto a León Yamil (Be Crazy).

Asimismo, el año pasado, considerado como “su mejor temporada” lanzó varias producciones, entre las que se aprecian ‘Santo Domingo’; y al comenzar este 2021 proyectó “Las Puertas del Cielo”, haciéndose acompañar por el bachatero Anthony Santos; a fin de promover la bachata en el ámbito global, estas y otras composiciones han sido expuestas por el novel artista durante su corta, pero fructífera trayectoria en el mundo del espectáculo.

En este 2021 sorprendió con su tercer álbum de estudio, el cual se titula "Love Dance Merengue", y que representa una de las etapas más importantes en las sendas del artista, el cual cuenta con colaboraciones de Johnny Ventura, Miriam Cruz, Anthony Santos, Daniel Santacruz y Danny Yanes. Todo esto acompañado de una línea gráfica que representa visualmente su intención de trascender con el merengue y la cultura dominicana, llegando hasta la luna.