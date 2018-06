El fútbol está de moda

No es nuevo que el deporte y la moda viven un idilio que promete ir para largo. Y como la moda es un reflejo de la sociedad, tampoco es de extrañar que el deporte rey, ese que mueve millones, se refleje este año tanto en las pasarelas como a pie de calle. Con motivo del Mundial, el fútbol está más de moda que nunca y en Estilos proponemos estos looks para no desentonar y animar a tu equipo favorito.