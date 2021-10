Frente a eliminación del toque de queda, médicos piden precaución y prevención

Ante la decisión del Gobierno de no solicitar más estado de emergencia y con esto eliminar el toque de queda a nivel nacional, médicos sugieren a la población actuar con precaución, continuar con el uso de las mascarillas y mantener el distanciamiento físico. Además, recomiendan al Gobierno solicitar la tarjeta de vacunación para que se pueda acceder a ciertos lugares, fortalecer la inoculación contra el COVID-19 en adultos e iniciar el proceso en niños mayores de cinco años.

El infectólogo Clemente Terrero sugirió que para poder entrar a algunos lugares se comience a exigir la tarjeta de inoculación contra el COVID-19, como se hace en Estados Unidos, y dijo estar de acuerdo con que se diseñe un “pasaporte de vacunación”.

“Digo en algunos lugares porque la población también tiene su derecho... yo que me vacuné no puedo estar en riesgo porque otro no se haya vacunado, o sea, así como el otro tiene derecho a no vacunarse, yo también tengo un derecho de que el que no esté vacunado no me infecte, de manera que pienso que todas esas cosas tenemos que ponerlas en orden”, expresó el doctor.

El galeno explicó que siempre que se utilice la mascarilla y continúe la vacunación se podrán evitar los rebrotes, por lo cual hizo el llamado a la población a mantener las medidas sanitarias que se han establecido.

En ese sentido, las asociaciones de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) y de Bares y Restaurantes de la Zona Colonial (Abzocol) estarían dispuestas a exigir la tarjeta de vacunación a sus clientes siempre y cuando el Gobierno lo decida.

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), Andrés Marranzini, cree que la presentación del récord de vacunación se está convir- tiendo en un estándar en algunos destinos.

Entre tanto que la presidenta de la Abzocol, Grace Ellaime, indicó que una medida de ese tipo podría afectar en lo referente a que hay ciudadanos que no se quieren vacunar, pero que los dueños de establecimientos tienen la potestad de cuidar la salud de los demás clientes que acuden a dichos lugares.

“Queremos que los ciudadanos cooperen con eso, que la gente sea consciente de que acabamos de pasar una temporada bastante traumática en muchos sentidos y que como el ciudadano coopere va a depender que todo siga por buen camino”, sostuvo la presidenta de Abzocol.