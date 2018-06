Celebrarán TASTE en la Ciudad Colonial

El evento anual TASTE, la primera y más tradicional exposición del sector alimentos y bebidas, nos brinda en su novena edición un contenido renovado, tomando la zona colonial como sede para el desarrollo de este evento. Durante el fin de semana del 29 junio al 1ero de julio, el público podrá disfrutar de cinco novedosos espacios:

MASTER CLASS –Viernes 29 de Junio- Auditorio Arturo Rodríguez Fernández, Centro Cultural INDOTEL: Aula gastronómica, en donde profesionales tendrán la oportunidad de enterarse de las últimas tendencias del sector en torno al intercambio de conocimientos. Un espacio hecho por profesionales para profesionales.

STREET FEST – 29 de Junio y sábado 30 de Junio y domingo 1ro de Julio- Plazoleta María Toledo: Área festiva del evento, donde convergen los sabores de la cocina urbana, mercado artesanal y una entretenida propuesta musical y de entretenimiento urbano.

EXPO GOURMET – sábado 30 de Junio y 1ro de Julio – Hotel Nicolás de Ovando: Expo en donde se presentaran los más relevantes productos y servicios del sector de A&B y en donde los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de experiencias culinarias de alto nivel.

TASTE KIDS – sábado 30 de Junio y domingo 1er de Julio: Espacio creado en el Museo Trampolín para compartir la gastronomía en familia, en donde los niños son los principales protagonistas.

BEST OF THE BEST – viernes 29 y sábado 30 de Junio – Hotel Nicolás de Ovando: Eventos de lujo, donde personalidades de clase mundial serán protagonistas de experiencias gastronómicas inéditas.

El programa

VIERNES 29 DE JUNIO – TASTE 2018

MASTER CLASS, Centro Cultural INDOTEL – RD$1,900 por persona - desde las 10:00 am

10:00 am – 10:30 am Evolución y tendencias de la Panadería Actual

Ponente: David Ponce, Chef Panadero

10:30 am-11:00 pm Gestión Exitosa de Servicio de Catering para Grandes Eventos

Ponente: Chef Luigi Puello

11:00 am-12:30 pm Como diseñar el pastel de boda perfecto. Técnicas modernas de montaje y diseño

Ponente: Mily Pimentel, Cake Designer

12:30pm – 1:30pm ALMUERZO

1:30 pm – 2:30pm Pastelería Moderna & Las Últimas Tendencias

Ponente: Solange Cid, Chef Pastelera

2:30 pm -3:30 pm Gestión Exitosa de Bares y tendencias de la Mixología

Ponente: Juan Febles

3:30 pm – 4:30pm Demostración Cocina de Vanguardia

Ponente: Javier Cabrera

Chef Ejecutivo de Barttola Brasserie

Galardonado con 1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol.

4:30 pm -5:30 pm “Maridaje molecular de alimentos y bebidas” presentado por Ron Matusalem

Ponente: José Joaquín Cortes

5:30 pm-6:30pm Pastas desde la fusión a la infusión

Ponente: Chef Roberto Capone

7:30pm -8:00pm – Vegetales Asiáticos

Ponente: Chef Rupen Rao, Chef Embajador de la IESC

STREET FEST, Plazoleta Maria de Toledo – Entrada libre – Desde las 6:00 pm

Área festiva del evento, donde convergen los sabores de la cocina urbana en un mercado gastronómico con una entretenida ambientación.

BEST OF THE BEST, Restaurante dos mundos – RD$ 6,950 por persona – 9:00 pm

Cena Maridaje con menú especial del Chef Martin Omar junto al invitado especial José Joaquín Cortés.

SABADO 30 DE JUNIO – TASTE 2018

TASTE KIDS – MUSEO TRAMPOLIN – RD$100 por persona – Desde las 10:00 AM

Espacio creado en el Museo Trampolín para compartir la gastronomía en familia, en donde los niños son los principales protagonistas. Clases de cocina, nutrición, juegos, instalaciones del Museo Trampolín.

EXPO GOURMET – HODELPA NICOLAS DE OVANDO – RD$ 450 por persona - desde las 11:00 AM

Expo en donde se exhibirán productos y servicios de la gastronomía y en donde los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de experiencias culinarias de alto nivel.

2:00 pm -3:00 pm

Demo-Culinario

Vegetales Orientales & aguacate

Chef Indú – Rupen Rao

3:00pm a 4:00pm

Demo Culinario

El Color de lo que comes

Chef Devaki

4:00 pm – 5:00pm

Demo culinario

Montaje de Mesas de Quesos y Bandejas Frias para toda ocasión.

Chef Ana Lebrón