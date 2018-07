¿Que los hombres se esmeran cocinando? Sí, eso es muy cierto. Su universo se transforma cada vez que encienden las hornillas para contagiar amor a sus seres queridos, pero sobre todo a sus hijos. Nos encantó conversar con estos caballeros que no dudan en ponerse el delantal y contarnos su experiencia.

MARIO DÁVALOS

@mariodavalos

Artista y padre de 3 niños

1 ¿Qué tipo de comensal eres?

Yo como de todo. Cuando fui estudiante en Nueva York pasé mucha lucha y aprendí a comer cualquier cosa, desde lo más sofisticado hasta lo que hubiera. Me gusta la comida buena, pero no tengo inconveniente al comer. 2 ¿Cuál fue el motivo por el que cocinaste la primera vez?

¡El hambre! En Chavón y Parsons había que resolver por uno mismo; mi primer plato fue una berenjena asada que, a pesar de que mi mamá me explicó la receta por teléfono, terminó siendo un desastre. Comencé a ver programas de cocina y a leer recetas hasta que se convirtió en un “hobbie”. 3 ¿Cuándo supo tu esposa que cocinabas y cómo fue la reacción al probarla?

Desde siempre. Cuando la conocí yo tenía una columna gastronómica y en nuestra primera cita todos, en el restaurante, me conocían. Para mí es un arte y como lo mío siempre ha sido el arte es otra manera muy completa de explorarlo. A ella le encantó y quedó impresionada, aunque debo decir que nuestra pelea más fuerte en nuestra historia fue por un plato que preparé que para ella fue muy picante y se enojó bastante porque entendió que no la tomé en cuenta. 4 ¿Qué te motiva a cocinar?

Yo improviso, siento que canalizo mi creatividad y me motiva a socializar a través de ella. 5 ¿En qué se convierte la cocina cuando cocinas?

En un encuentro interactivo. 6 ¿Involucras a tus hijos?

Sí, les gusta ayudarme a poner la mesa, picar los vegetales... 7 ¿Qué te piden a gritos tus hijos que les cocines?

Carne al grill y con más frecuencia pizza. 8 ¿Se te ha quemado alguna comida u otra eventualidad?

Quemado no, pero sí otros accidentes como baja en sal, mezcla de sabores que no funcionan, picante... pero nunca se me ha quemado. 9 ¿Alguna “maña” al cocinar?

Tomo vino, se lo echo a la comida y pongo música. Y no me gusta que usen ninguno de mis cuchillos. Hay pleito si descubro que los han usado (ja, ja, ja). 10 Paternidad y cocina, ¿en qué se traduce?

Todos los martes comemos en este piso diseñado para compartir (aquí está la cocina), disfrutamos mucho todos en familia.



JUAN RAFAEL FABIÁN

@juanrfabian

Empresario y padre de un bebé

1 ¿Qué tipo de comensal eres?

Como prácticamente de todo. Lo único que no me gusta es la remolacha y el molondrón. Me gusta la comida rara, diferente, tipo fusión como la agridulce, y moderna. 2 ¿Cuál fue el motivo por el que cocinaste la primera vez?

Mi padre. A él siempre le gustó la cocina, de ahí que mi hermana sea chef; todos los domingos se cocinaba en familia en casa. 3 ¿Cuándo supo tu esposa que cocinabas y cómo fue la reacción al probarla?

Antes de casarnos gané el concurso de paella marinera de Casa de España y ella estaba ahí; se dijo “yo ya tengo mi futuro resuelto con la comida (ja, ja, ja). La primera vez que la probó también dijo “me saqué la loto”, (ja, ja, ja). Quedó sorprendida y muy contenta con la pasta que le cociné. 4 ¿Qué te motiva a cocinar?

Agradar a las personas, no lo hago tanto para mí sino para los demás, junto a un vinito y musiquita para relajarme. 5 ¿En qué se convierte la cocina cuando cocinas?

En mi espacio, Marianne dice que ella se pone en la otra puerta cuando cocino porque siente que me pongo nervioso cuando me mueven un pañito o cualquier otra cosa. Cuando estoy en la cocina estoy conmigo mismo. 6 ¿Tu pequeño ya ha probado tu comida?

Sí, el otro día hice pasta y le encantó. 7 ¿Se te ha quemado alguna comida u otra eventualidad?

A cada rato, al que no le ha pasado no ha cocinado lo suficiente. 8 ¿Alguna “maña” al cocinar?

No puedo cocinar sin música ni vino o cerveza y sin mis delantales que transmitan algo. 9 ¿Ingredientes que nunca faltan?

Sal y pimienta. 10 ¿En qué piensas mientras estás cocinando?

Cosas muy diferentes a lo que estoy acostumbrado en el día a día. Cuando cocino se activan otras partes de mi cabeza, encuentro soluciones a problemas. 11 ¿Tu plato favorito?

La paella marinera.



FEDERICO OZORES

@fedeozores

Productor audiovisual y padre de 2 niños

1 ¿Qué tipo de comensal eres?

Soy práctico, me gusta comer bien, aprecio la buena comida, los buenos platos y la presentación; pero en verdad le entro a todo. 2 ¿Fue adquirido ese paladar?

Sí, fue cuando tuve a mi familia. Cuando tienes hijos, te pones más práctico. También se afinó porque comencé a probar cosas nuevas que en Argentina no las comía. Al llegar aquí, hace 19 años, mi mayor obstáculo fue comer lo que entendía que era acompañamiento y no una comida completa. No como mucho plátano ni guineíto. En realidad no como tanto la comida criolla. 3 ¿Cuál fue el motivo por el que cocinaste la primera vez?

Porque me fui a vivir solo cuando tenía 21 años y fue obligado aprender. Hacía pasta y me salía bien. 4 ¿Cuándo supo tu esposa que cocinabas y cómo fue la reacción al probarla?

Desde siempre. La primera vez que la probó me dijo que le gustó, espero que no haya sido de compromiso... (Ja, ja, ja). En verdad le gustó. 5 ¿Qué te motiva a cocinar?

Compartir. Karina me relaja porque cuando vivía solo muchas veces cenaba galletitas con queso crema porque no quería cocinar para mí solo. O comía algo antes de llegar a casa. 6 ¿En qué se convierte la cocina cuando cocinas?

Hago asados y se convierte en el centro y alrededor de mis hijos y Karina. 7 ¿Involucras a tus hijos?

Sí, a Matías menos porque solo tiene 8 años, así que lo mando a buscar cosas, como exprimir un limón, algo fácil. Diego, que tiene 15, sí ha hecho ya su propio asado. 8 ¿Qué te piden a gritos tus hijos que les cocines?

Generalmente los fines de semana que tire carne, especialmente churrasco. 9 ¿Se te ha quemado alguna comida u otra eventualidad?

¡Bastante! Arroz, carne... por descuido. También se me ha salado y he tenido que lavarla después de cocida. 10 ¿Alguna “maña” al cocinar?

No es maña, pero me gusta mantener el área limpia, siempre voy limpiando. Si cocino no pongo la mesa ni la levanto, (ja, ja, ja)... ¡en equipo siempre! 11 Paternidad y cocina, ¿en qué se traduce?

No soy chef, cocino porque me gusta y más para compartir juntos en una dinámica diferente.



WILLIAM VARGAS

@williamvargas

Empresario y padre de bebés mellizos

1 ¿Qué tipo de comensal eres?

Soy entre mañoso y exigente. Me gusta comer bien, de hecho esa fue una de las razones por las que comencé a cocinar. Tengo ingredientes favoritos y otros que no me los como. 2 ¿Cuáles son esos ingredientes?

El sazón dominicano: la cebolla, el ajo, cilantro, romero y el aceite de oliva. Mientras que los que no me como son el aguacate, el molondrón y otras cositas. 3 ¿Cuál fue el motivo por el que cocinaste la primera vez?

Me crié con mi mamá divorciada, así que entre nosotros había una dinámica, ella adelantaba la comida y yo la terminaba al llegar del colegio. Y alternábamos. Así fue en mi niñez y adolescencia. Ya adulto me fui a estudiar al exterior durante un año y medio; ahí surgieron recetas y una experiencia ya sin intervención de mi madre. 4 ¿Cuándo supo tu esposa que cocinabas y cómo fue la reacción al probarla?

Siempre. Ella ha experimentado muchos de mis éxitos y fracasos culinarios. Su reacción... (ja, ja, ja) fue buena. Yo espero que haya sido de verdad (ja, ja, ja). 5 ¿Qué te motiva a cocinar?

Probar nuevas cosas. Hay gente que dice que cocinar es dar amor, creo que es cierto. Agradar es lo que más me motiva. 6 ¿En qué se convierte la cocina cuando cocinas?

Para mí en un laboratorio de sabores; para mi esposa en la Segunda Guerra Mundial porque aquí el que cocina no friega (ja, ja, ja), ¡imagínate tú! 7 ¿Se te ha quemado alguna comida u otra eventualidad?

¡Muchas veces! También se me ha olvidado un ingrediente o he confundido especias. 8 ¿Alguna “maña” al cocinar?

Escuchar música y flamear, e incluye el reguero. 9 ¿Tienes algún ingrediente favorito?

Sí, el maíz. 10 Los mellizos aún están muy pequeños, ¿crees que heredarán tu gusto por la cocina?

Creo que sí, el gusto por la cocina lo heredé de mi padre y mis hermanos también, es decir que va de generación en generación. 11 ¿Hiciste algún plato con tu padre?

No. Mi papá murió cuando aún estaba pequeño, pero aún recuerdo que disfrutaba de su comida los domingos y algunos platos que elaboró.



ÁNGEL OCASIO

@angelocasiom

Empresario y padre de un niño