heroísmo y realeza detrás de la máscara

SANTO DOMINGO. Esta semana llega a las salas de cine uno de los estrenos comerciales más esperados del 2018, “Black Panther”, la decimoctava película del Universo cinematográfico de Marvel en la que figura el primer héroe africano de Marvel Comics en una aventura llena de acción digna de un superhéroe que al quitarse la máscara, revela a un rey guerrero.

Después de la muerte de su padre, el Rey de Wakanda, T’Challa regresa a la aislada y tecnológicamente avanzada nación africana para ocupar el lugar que le corresponde como rey, pero la reaparición de un viejo enemigo pondrá a prueba al joven rey y este conflicto pondrá tanto a Wakanda como al resto del mundo en peligro de una tercera Guerra Mundial.

A pesar de que el país de Wakanda había sido mencionado en películas como “Iron-Man 2” (2010) y “Avengers: Age of Ultron” (2015), no fue hasta “Capitán América: Civil War”(2016) que el público por fin vio a T’Challa y su nación en la gran pantalla (se vio un breve vistazo de Wakanda en una de las escenas adicionales después de los créditos). Aun así, Black Panther siempre ha sido un personaje muy importante en las historias de Marvel Comics desde su estreno en 1966 en el cómic Fantastic Four #52, meses antes de la creación del Partido Pantera Negra. Desde aquel entonces ha formado parte de equipos de superhéroes como los Vengadores y los Cuatro Fantásticos y se ha enfrentado a todo tipo de villanos, desde Doctor Doom hasta Thanos y Galactus. A pesar de tener varias características similares a Batman de DC Comics (por ejemplo, ambos son guerreros multimillonarios con un intelecto superior y planes para todo tipo de situación), T’Challa sigue siendo un héroe original que no se ha dejado definir por la venganza y que lucha por honor, justicia y Wakanda.

Este no fue el primer intento de traer a la Pantera Negra a la gran pantalla. En la década de los 90 Wesley Snipes tenía la intención de interpretar al superhéroe africano, pero al final interpretó a otro héroe en tres películas, Blade, el cazador de vampiros. Por cierto, fue el éxito de la primera película de este personaje que ayudó convencer a los estudios de Hollywood que películas como X-Men y Spider-Man también podrían ser exitosas. Este es el tercer filme de Ryan Coogler después de “Fruitvale Station” (2013) y “Creed” (2015) y en cada una de sus producciones ha contado con la participación del actor Michael B. Jordan, quien en este filme hace el papel de uno de los villanos, Erik Killmonger. Otro de los antagonistas del filme es Ulysses Klaue, interpretado por el actor británico Andy Serkis en esta película y en “Avengers: Age of Ultron”(2015). Quizás el público en general no reconozca a Serkis a pesar de haber encarnado personajes tan populares como Gollum (El Señor de los Anillos), César (en El Planeta de los Simios), King Kong y el Líder Supremo Snoke (en Star Wars).

Si nos dejamos llevar de los trailers nos espera una película con impresionantes efectos especiales e increíbles escenas de acción que, según los realizadores de la película, incluyen coreografías de peleas influenciadas por artes marciales africanas, la película “Creed” y el estilo de acción de las películas de la saga de “Kingsman”. En otras palabras “Black Panther” nos brindará una enérgica experiencia en las salas de cine.