Gerente de selección de béisbol hace un llamado a LIDOM; "no podemos estar pasando vergüenza"

Otra oportunidad, otra insatisfacción para la selección de béisbol de República Dominicana, que cayó vencida ante México por vía de blanqueada (1-0) lo que provocó la eliminación del conjunto tricolor.

El gerente general del equipo, Amaury Niña dijo que no dará "excusas", porque en este juego eso no existe, pero sí precisó la falta de colaboración en el país dominicano por colaborar en la conformación de un equipo competitivo.

México es un ejemplo. El grueso de sus peloteros, y así lo confirmó el mánager de ese equipo, Héctor Estrada fue reforzado con peloteros miembros de los distintos equipos de la Liga invernal mexicana.

Todo lo contrario a República Dominicana.

"Le quiero dar las gracias a todos los muchachos que estuvieron en el equipo con nosotros", expresó Niña, quien destacó que se enfrentaron al mejor lanzador de la Liga mexicana de béisbol.

Aquí viene la dificultad para el país. "Nosotros no tuvimos la suerte de que los equipos de la Liga invernal dominicana nos prestaran los jugadores que les pedimos", precisa.

Dijo que si se observa al llegar a Santiago de Chile y se mira el roster se descubrirá qué hay 14 credenciales de "los jugadores que no nos quisieron prestar" .

Nina habló con el conocimiento de que la Liga de invierno porque el torneo de béisbol de aquí fue hecho de forma que coincidió con el campeonato invernal dominicano.

Aún así "nosotros debemos todo unirnos por la patria. Nosotros no podemos estar en estos eventos pasando vergüenza, haciendo una carrera en 14 innings, pero lamentablemente nosotros tenemos jugar con jugadores que no están en estos momentos activos profesionalmente".

Esta es una debilidad Dominicana a la hora de conformar un roster para un torneo como éste.

Un factor qué ayudaría a un mejor roster es que los equipos de la Liga Dominicana presten a los jugadores. "Debe de venir esa unión".

En especial es ceder jugadores que no serán utilizados de forma freencuente por las seis franquicias del béisbol invernal dominicano.

"Este es un torneo corto", advirtió el mánager del equipo dominicano, José Canó.

"No tienen que prestar los jugadores que juegan todos los días, nos pueden prestar los jugadores, como (por ejemplo) un catcher qué sea número tres, o nos pueden prestar un shortstop que no va a jugar todos los días que fue lo que pedimos. No pedimos los estelares".

Aún cuando solicitaron esos peloteros y su llamado no fue escuchado advirtió que se perdió en buena lid. "Pero independientemente de eso, no hay excusas. Perdimos en este negocio uno no pone excusa, en este juego".

Aclaró qué si bien se hizo una carrera, el pitcheo solo toleró cuatro en esas mismas 14 entradas. Faló la ofensiva.

"Nosotros perdimos y la excusa no existe en este juego. Se perdió. Tenemos que prepararnos para más adelante", señaló.