Boca de Cachón: donde el “confort” contrasta con el hambre

Unas 7,500 tareas habían sido ubicadas en la zona para desarrollar ocho proyectos agropecuarios que serían entregadas los agricultores que perdieron el 80% de los terrenos cultivables por la crecida del lago, pero han pasado cuatro años y apenas se inició el proyecto Cerro Colorado, pero ya está lleno de maleza.

Leonel Florián, presidente del Comité de Desarrollo Comunitario del Nuevo Boca de Cachón, dijo que ya han trascurrido cuatro años de la inauguración del proyecto y las autoridades del Instituto Agrario Dominicano(IAD) no ha dado continuidad a la palabra empeñada del presidente Medina.

“La comunidad deplora con mucho pesar la situación del total abandono en la que se encuentra el referido proyecto. Le hacemos un llamado al presidente Danilo Medina para que ordene retomar los trabajos y se disponga la entrega de los terrenos del Proyecto Cerro Colorado a los campesinos”, dijo.

Fruto de la situación, aproximadamente el 70% de los pobladores están desempleados y solo un 30% viven del empleo en algunas de las instituciones oficiales instaladas en el lugar y del intercambio comercial en la frontera, además del chiripeo.

Fermina Pérez es una de las habitantes del proyecto que aunque reconoce que ahora viven más seguros, organizados y con todos los servicios, no tienen lo más importante, cómo ganarse el sustento diario.

“Nosotros estamos bien aquí por un lado, pero mira yo no he puesto el fogón todavía, no tengo a que echarle mano. No hayamos que hacer yo soy una mujer y quisiera hallar aunque sea donde fregar un plato... los hombres no trabajan no tienen trabajo, ni parcelas no tienen nada”.