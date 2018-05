“Cacú, un cambio por la vida” se presentará en la ONU este miércoles

SANTO DOMINGO. El documental “Cacú, un cambio por la vida”, que registra la transición de cinco pescadores de Manresa que se dedicaban a la caza y a la comercialización de carne y huevas de tortugas al conservacionismo, se presentará en la sede de la Organización Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el miércoles 23 de mayo, Día Mundial de la Tortuga Marina.

El proyecto, que es una iniciativa del fotoperiodista Marvin del Cid y de la empresa Grupo Diario Libre, demuestra que la situación de pobreza de una comunidad es irrelevante cuando se tiene el compromiso de sensibilizar en favor de la conservación de los recursos naturales y de especies en peligro de extinción, un prejuicio que, a confesión del director y guionista de Cacú, le acompañó hasta conocer la labor de los protagonistas de esta historia: el biólogo marino Omar Shamir Reynoso y los pescadores Ramón Alberto Pérez (Cacú), Ramón de los Santos, Guillermo Méndez (Canita), Marcial Jiménez, Heyri Benjamín Galán y Mariano Encarnación (Vakeró).

Fue en el año 2013 cuando Del Cid y Reynoso se conocieron de la mano de la investigadora y también bióloga marina, Yolanda León.

“Ese día salió una tortuga en Güibia, era una tortuga Verde. Yolanda me invitó a ver el evento y me animé a escribir sobre aquello para el periódico. Ahí conocí a Omar, que me invitó a Manresa a conocer un programa que apenas comenzaba”, cuenta Marvin del Cid.

La denuncia que cambió la suerte de las tortugas de Manresa

Omar Shamir Reynoso visitó por primera vez Manresa en el año 2013 por una denuncia que recibió el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde laboraba, de que los pescadores de esa zona saqueaban los huevos de las tortugas que allí anidaban. Le fue asignada la tarea de confirmar la veracidad de esa denuncia y levantar información de campo.

Al comprobar lo que sucedía en la comunidad, el ministerio ejecutó una serie medidas coercitivas que sólo surtieron efecto en el corto plazo. Es ahí cuando Reynoso decide cambiar la estrategia. “A partir de esa experiencia entendimos que las tortugas lo que necesitaban era un aliado local, que estuviera para ellas las 24 horas del día y les garantizara la protección adecuada. Así nos unimos y sacamos adelante el proyecto”, explicó.

Cuando Del Cid se interesó por el proyecto, los pescadores ya habían recuperado el quinto nido de tortuga avistado desde la referida denuncia en ese litoral.

“Recuerdo que escribí un primer artículo sobre lo que fue la recuperación de ese quinto nido y dos meses después, el de la liberación de las pequeñas tortugas”, narró.

Transcurrió un año y continuó participando del proyecto sin darse cuenta de que en ese período había recopilado los recursos para realizar uno de sus más anhelados sueños: hacer una película o un documental.

El periodista planteó su historia a los ejecutivos del diario y su idea fue aceptada sin haber tenido experiencia previa en largometrajes. “Ese apoyo hizo posible que hoy, cinco años después, tengamos la historia de éstos hombres que me rodean aquí en defensa de estas especies”, dijo, regocijado, antes de informales que el audiovisual, que conoció su primera muestra internacional el pasado 19 de marzo en la Noche Dominicana del Festival de Cine Medioambiental de Washington, en Estados Unidos, se presentará en la sede de la ONU el próximo miércoles.

“La crítica de Washington D.C. fue bastante buena y me hizo sentir seguro del producto que tenemos en las manos. En base a esa experiencia y al hecho de que se haya empezado a difundir esta historia es que vamos ahora a Naciones Unidas invitados por GFDD y DREFF”, manifestó.