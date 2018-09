El agua: un reto para los dominicanos y el mundo

Según datos de las Naciones Unidas del 2017, 2 mil 100 millones de personas no tienen acceso en el mundo a servicios de agua potable gestionados de manera segura. De estos, 844 millones no tienen un servicio de este recurso para tomar. También, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en febrero de este año que cerca de 2 mil millones de personas utilizan servicios de agua de beber contaminada con heces.

Es precisamente la contaminación del agua la causante de muertes de 842,000 personas en el mundo. Y al menos 361,000 niños menores de 5 años mueren anualmente por diarrea debido a la contaminación acuática según cifras oficiales de UNICEF en el 2017.

“Yo me crié en el hoyo de Chulín (zona norte de la capital) y el agua del río yo me la bebía, el agua del río Isabela, pero ahora no, la gente bota mucha basura y desperdicios, no se puede tomar”, explica Cordero.

Las industrias también ponen su parte en la contaminación de ríos de gran caudal como el Ozama o el Haina. Los agentes químicos vertidos, desechos minerales y demás contaminan enormemente estos torrentes que finalmente llegan hasta el mar, alimentando un círculo vicioso de contaminación. Otros ríos como el Yubazo, el Nigua o Nizao, junto a otros tantos, sufren por la extracción de materiales. Todo esto, al final, constituye una gran amenaza para las reservas acuíferas y disminuye la calidad del agua que puede ser utilizada por las personas o los animales.

A esto hay que sumarle la deforestación en los principales sistemas montañosos del país. La tala indiscriminada, quema para la venta de madera o para la agricultura, también afecta el ciclo del agua. Los bosques funcionan como un moderador de este ciclo, ya que retienen el agua en el subsuelo y alimentan los ríos o manantiales subterráneos. Además, en tiempos de lluvias torrenciales, retienen gran cantidad de estas y previenen inundaciones o deslizamientos de tierra. En tiempos de sequía, los bosques también ayudan con la evaporación e incluso en los veranos más secos pueden provocar lluvias.

En República Dominicana, la deforestación ha sido un tema de denuncia en los últimos años, a pesar de los esfuerzos para la reforestación que hacen tanto instituciones gubernamentales como no gubernamentales. Según cifras oficiales del 2017 del Ministerio de Medio Ambiente, 820.3 hectáreas fueron afectadas por incendios forestales; esto representa una reducción respecto a años anteriores: 2016 (1,153), 2015 (11,615.56) y 2014 (11,053). En contraste, dice la institución que en esos años se reforestaron: en el 2014 (11,055), 2015 (11,201), 2016 (11,062) y 2017 (13,116). Sin embargo, toma mucho más tiempo para un árbol crecer que ser talado o quemado.

Según el reporte de la UNESCO, 30 % de toda la tierra en el mundo está reforestada; no obstante, más de la mitad de ese porcentaje se encuentra en un estado de degradación en la actualidad.

La población dominicana, poco a poco, ha ido tomando conciencia de la importancia de conservar, cuidar y no malgastar el agua, así como de defender el medioambiente y los bosques. Sin embargo, la pregunta inconclusa es si la concientización de toda la población ocurrirá antes de que la enfermedad sea más fuerte que el remedio.