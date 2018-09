El cambio climático podría obligar a “coexistir” con pararrayos

SANTO DOMINGO. En el planeta tierra caen aproximadamente ocho millones de rayos al día, unos 6,000 cada minuto, quitándole la vida a miles de personas y ocasionando heridas de gravedad a muchas, al ser impactadas por esas descargas de energías.

Los rayos han aumentado sus cifras a través de los años, según estadísticas de países como Estados Unidos, donde alcanzan a cientos de personas. En Canadá los rayos lesionan aproximadamente 200 personas y causan 4,000 incendios forestales.

República Dominicana no es la excepción, pero no existen estadísticas exactas de cuántas personas al año son afectadas por caídas de rayos, que no solo quitan vidas, también afectan la economía.

Es el caso reciente de la salida inesperada del sistema eléctrico de los 300 megavatios de AES Andrés, en Boca Chica, por la posible caída de un rayo, impacto de repercusiones mayores, tanto en costos como en desabastecimiento.

Esto puede significar, por el momento, un incremento del subsidio eléctrico dispuesto por el gobierno por el orden de los US$30 millones mensuales, los cuales se agregan a los US$200 millones en que aumentará el subsidio este año por las alzas en el precio del barril de petróleo.