El contrabando que sustenta industria en Haití

Andaba alerta; procuraba que las autoridades no lo interceptaran. Llegó a una estrecha vereda en el pueblo fronterizo de Pedernales y aceleró más. Estaba a punto de cruzar la frontera entre la República Dominicana y Haití de una forma simple: por el seco río que las divide. Y lo hizo. Otra vez burló el puesto militar que estaba a 800 metros del camino. Sin pasar por un control migratorio, llegó a Anse-à-Pitres, una comunidad haitiana, para encontrarse con “el moreno”, un haitiano que lo esperaba. El afán por entregar los sacos le generó unos RD$1,350 en esa vuelta.

“Carlos”, a la izquierda en la foto principal, transporta los sacos con guaconejo extraídos del Parque Nacional Jaragua, para cruzarlos por la frontera, en mayo de 2018.

El uso de aceites esenciales es milenario. En la Biblia se menciona que tras la muerte de Jesús, Nicodemo llevó un compuesto de mirra y aloes para el cuerpo de Cristo. El Observatory of Economic Complexity del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que compila bases de datos mundiales, registra que en 2016 las exportaciones globales de aceites esenciales movieron más de U$4 mil millones.

La industria haitiana de aceites esenciales se ha nutrido en menor medida y con altibajos de guaconejo, limoncillo y naranja amarga –o agria– como materia prima. Pero la severa deforestación en ese país, especialmente para hacer carbón, impactó en sus recursos. Aunque no hay datos de cuánto se ha afectado, reportes y conocedores del negocio consultados en ambos países coinciden en que proviene desde la República Dominicana toda la madera para extraer aceite de Amyris que Haití procesa desde hace años (hay quienes estiman más de 10 años).

Desde el siglo pasado Haití es un productor relevante de aceites esenciales. El país se ha considerado de las fuentes más importantes del mundo de aceite de alta calidad extraído de la planta vetiver (conocida en Dominicana como pachulí). En 2016, la consultora internacional Grupo ETC reportó que 60,000 personas en ese país dependen del vetiver para sus ingresos, siendo desconocido cuántos lo hacen del guaconejo.

Aunque no hay estudios que cuantifiquen la población de guaconejo en la isla, las estimaciones de biólogos es que el material aprovechable y comercial pudiera desaparecer en 10 años. Lo entienden así porque los contrabandistas cada vez se adentran más hacia el territorio dominicano por haber recogido lo más cercano a la frontera. Y con apenas cinco guardaparques disponibles del Ministerio de Medio Ambiente para trabajar con el control del guaconejo en Pedernales, 16,000 sacos incautados desde agosto a abril pasados y ninguna condena, la ilegalidad supera a la respuesta.

La compañía haitiana Caribbean Flavors & Fragrances informa en su página web que entre los productos que oferta para exportación está el aceite de Amyris . Al contactar por teléfono a su presidente Jean-Pierre Blanchard este confirmó escuetamente que el guaconejo no se encuentra en su país y los haitianos lo toman en la frontera. “En la República Dominicana hay dominicanos que nos traen el Amyris ”, dijo e inmediatamente alegó que no tenía tiempo para seguir conversando y cortó la comunicación.

A principios de mes Diario Libre contactó a una empresa cuya sede central está en el Reino Unido. Un representante –que pidió no identificar a la compañía– confirmó que esta compra a un vendedor en los Estados Unidos aceite de Amyris proveniente de Haití.

Sacos con madera seca de guaconejo que fue recogida dentro del Parque Nacional Jaragua para ser contrabandeados hacia Haití, en mayo de 2018.

En esta foto se puede ver el bosque seco donde se unen los parques nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua. En la zona decenas de personas recolectan madera de guaconejo para contrabando.

En esta imagen tomada en 2014 en la Sierra de Neiba se observan dos personas descargando madera de guaconejo.

Por razones de oferta y demanda, el valor se redujo a RD$450 actualmente para –según Carlos– revenderse en Haití a RD$1,000. Él ha sabido comenzar un día y terminar de transportar el contrabando a las 7:00 de la mañana del siguiente. Los intermediarios están atentos a su llamada; transportan la mercancía hacia destilerías en Puerto Príncipe por tierra y hasta por mar. “Lo llamo (al intermediario) cuando voy a subir a cargar, él tiene un moreno (un haitiano) esperándome o me espera él”, dijo.

En el país hay identificados tres negocios que procesan el guaconejo: uno en Santo Domingo y dos en Cabral, Barahona. Del CEI-RD explican que no está autorizada la exportación de su aceite si se comprueba que las empresas matan el árbol para extraerlo; si muere de forma natural, se puede utilizar, aunque hay límites de capacidad por compañía.

Imágenes tomadas en la planta de la empresa Domarome, ubicada en Cabral, Barahona, donde el empresario haitiano Gueric Boucard destila madera de guaconejo para exportar su aceite a la procesadora que tiene en Texas, Estados Unidos, y someterlo a un refinamiento final.

Boucard dice tajantemente que no sabe de dónde ni cómo sus intermediarios locales consiguen el guaconejo. Así también lo asegura otro comerciante contactado en los Estados Unidos que vende aceite de Amyris importado desde Haití y sabe del contrabando. “No es mi trabajo”, afirma Boucard. “Es trabajo del señor Brito (el exministro de Medio Ambiente). Él debe cuidar y vigilar su foresta, no yo, yo soy empresario, yo compro una materia prima natural, la proceso legalmente, ese es mi trabajo”.

Diario Libre solicitó al Ministerio de Comercio y de la Industria de Haití información sobre su industria de aceites esenciales, pero no respondió. Un dato que se pidió fue cuáles y cuántas empresas producen aceite de Amyris . Para intentar determinarlo se llamó a tres negocios haitianos del sector y en uno se conversó con alguien que las estimó en dos; Boucard cree que son unas cuatro.

Luis Emilio Mateo, de la Asociación San Rafael del Bosque de la provincia Bahoruco, suple guaconejo a Domarome. Muestra un frasco de aceite destilado.

El director provincial de Medio Ambiente indica que aunque son cinco vigilantes forestales los asignados para la extracción de guaconejo, no se pueden aumentar porque esto conllevaría descuidar áreas de la Sierra de Bahoruco, puntos críticos fronterizos y zonas costeras.

“Hay no más de cinco o seis personas en la frontera que hacen ese contrabando –asegura Boucard– y todo el mundo les conoce, todo el mundo sabe quiénes son, especialmente el Ejército, toda la gente de Medio Ambiente, ellos saben quiénes son, si no les quieren parar la culpa es de ellos”.

Un contrabandista de guaconejo lleva tres sacos con madera que cruzará de forma clandestina hacia Haití por el lecho del río Pedernales.

¿Aprovecharse en el país?

¿En qué afecta extraer una madera seca del bosque? Jiménez responde citando tres aspectos: se extrae de área protegida, se lastima el árbol verde cuando se corta para su secado y porque es llevada de contrabando hacia otro país. “Nos despojamos de nuestra riqueza natural para regalarla a Haití”, se queja.

Peguero, el biólogo del Jardín Botánico, observa que también conlleva abrir senderos dentro del bosque para transportarla. “Ahí se va cualquier cosa”, dice.

Jiménez notifica que se han dado 12 permisos para vehículos en los que se transporta guaconejo extraído fuera de área protegida para comercializarlo en el país, especialmente a las destilerías de Cabral.

El empresario Boucard entiende que el guaconejo no debería salir de la República Dominicana. “Debería procesarse aquí en beneficio de la gente de aquí no de Haití, pero (las autoridades) no tienen la fuerza ni la condición de parar eso, el contrabando. La mafia en la frontera es porque ellos la toleran”, dice.

Jiménez comenta que se ha instado a los traficantes a que es preferible aprovechar el guaconejo que está fuera de área protegida para utilizarlo y venderlo en el país. “Pero la mayoría de personas prefiere el contrabando porque es más rentable”, se lamenta.