En Nigua usan los excrementos de la letrina como abono

NIGUA. “Échale a la mata de guayaba para que se me abone. ¡Ese abono la pone bomba!”, le indicó Carmen Bautista al obrero David de los Santos. El hombre llevaba en una carretilla algo que parecía una tierra negruzca y la acomodaba en los troncos de las plantas que la señora tiene en su patio. En realidad eran los excrementos de la letrina.

“Eso le da vida”, asegura Bautista cuando se le pregunta sobre los efectos que ve en sus plantas cuando les echa el particular abono. “Esas maticas se ponen más verdes, más copiosas, tú las sientes con más fuerza”.

“Aquí en Inapa no se construyen letrinas, nosotros hacemos soluciones colectivas”, aclara Esther Reyes, del departamento de Desarrollo Rural de la entidad. “Pero durante programas que hemos tenido internacionales, que piden que sean integrales (agua potable y saneamiento), sí se llegaron a hacer letrinas”.

La Fundación para el desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña (Fundasep), que construye letrinas en comunidades que carecen de sanitarios, también ha instalado aboneras en lugares donde el agua superficial está cerca. A las personas se les orientó para que aprovecharan los desechos como abono. “Pero la gente todavía no ha asimilado ese proceso”, dice el diácono Juan Boció Cabral. Él entiende que hace falta más educación.

Al preguntarle a Reyes, del Inapa, si se intentó colectar la orina en el país, responde: “Intentamos, pero nadie quiso”. “Intentamos con las heces fecales ahí en Polo, en Barahona, pero la gente la rechazó, me dijeron que ni de caballos ni de gente se podían utilizar para abono”.

Vivir de los excrementos

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2016) reportó que el 5.1 % de las viviendas encuestadas tenía una letrina con cajón compartido. La de Bautista la usan unas 20 personas.

La periodicidad de la limpieza de una letrina abonera depende de la cantidad de usuarios. El proceso de extracción de los excrementos supone un gasto para las familias pero resulta en fuente de empleo para obreros como De los Santos, el hombre, de 40 años, a quien Bautista le indicaba en cuáles plantas depositar el material. Él también trabaja limpiando pozos sépticos.

“A mi me conviene porque si no se tapa esto prácticamente no como”, dice el padre de cuatro. Su tarifa por limpiar sanitarios puede llegar a los RD$12,000, aunque a sus clientes conocidos -como Bautista- les da un precio más bajo.

“Me siento bien porque es mi dinero que me estoy ganando, ya después de que estoy aquí que voy y me baño, el dinero que me gano aquí y el de un abogado y el de un ingeniero es lo mismito”, afirma De los Santos, quien llegó hasta séptimo grado en la escuela.