La costa de la capital dominicana está plagada de contaminación fecal

La contaminación de la costa de Santo Domingo ha sido probada desde hace décadas por investigadores. Una de las mediciones más recientes la hizo el ingeniero físico Emgelberth Vargas, encargado de laboratorio de la gubernamental Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar). El pasado 26 de abril tomó muestras en cinco puntos: la playa Güibia y los frentes del restaurante Adrian Tropical, de los hoteles Jaragua y Crowne Plaza y de la Plaza Juan Barón. En todos se determinó que el agua no es apta para entrar en contacto directo con personas y, como el 100 % presenta contaminación por bacterias, se determinó que estos ambientes no son saludables.

“A mí no me ha dado nada pero a un amiguito (de 13 años) le dio fiebre, se le hizo una bola en el brazo”, contó un adolescente mientras chorreaba gotas de agua parado en la arena, entre desechos plásticos que llegan al litoral.

Los organismos encontrados pueden ocasionar problemas intestinales y extraintestinales al ser humano, como diarrea, fiebre y cólicos. El peor tipo de Escherichia coli puede causar insuficiencia renal y hasta la muerte. A un hombre de 40 años le bastó con estar 10 minutos en la playa Manresa –ubicada a 15 kilómetros de Güibia- para que terminara en el médico por una infección urinaria que le incomodó por una semana.

Pero a otros no le ha ido mal. Juan Coronado tiene cuatro años surfeando en Güibia y asegura que no se ha enfermado a causa de esa actividad ni tampoco compañeros que practican el deporte desde hace décadas en la zona. Cuando comenzó a conversar con Diario Libre aseguraba que la contaminación del río Ozama no es bacteriana, sino por basura. Después de escuchar los resultados de las mediciones de Anamar, estaba un tanto sorprendido, sin embargo esto no le quitó las ganas de continuar surfeando.

La doctora Sarah Mota, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, explica que quienes hacen actividades en aguas con las bacterias detectadas pueden contaminarse si ingieren del líquido, aunque advierte que pudieran penetrar por las mucosas. Si alguien tiene una herida, es propenso a infectarse, además de que es una puerta de entrada al organismo.

Por qué algunos se enferman y otros no, depende del sistema inmunológico de cada individuo, dice.