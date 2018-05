“Hago todo lo que haya que hacer aquí en el campo. Aro la tierra en un tractorcito, siembro arroz y plátano y también cargo sacos. Ayer fue un día duro, el sol estaba fuerte y me dolía mucho la cabeza. Tuve que poner de tres en tres 700 sacos de arroz y salí a las 7:00 de la noche”, indicó el nacional haitiano Samuel Lima, de 28 años.

Antes de emigrar el alrededor del 89.7% de los haitianos -mayormente con estudios básicos y primarios- se dedicaba a la agricultura, caza, silvicultura y pesca, al comercio al por mayor y menor, la construcción, y otros servicios. En República Dominicana se han convertido en la principal mano de obra agrícola, un fenómeno social que, según los productores, se ha dado porque los dominicanos no quieren realizar los trabajos pesados del campo.

Trabajando en la agricultura un haitiano puede conseguir entre RD$26,000 a RD$30,000 mensuales. En el caso de la siembra de arroz, por sembrar una tarea del grano en cuatro horas ganan RD$500; por arar la finca en un tractor RD$12,000 y 13,000 en tres semanas y RD$5.00 por cada saco que cargan.

Los productores de arroz confirman que por “echar días” pagan a los haitianos según el trabajo: RD$500 por sacar yerba o fumigar y RD$700 y 800 por “murear”. Es un dinero que no reciben fijo y puede variar con la necesidad que tenga el productor durante el cultivo.

“Los de la raza mía somos los que hacemos este tipo de trabajo, a veces lo que nos pagan no nos conviene pero como no estamos en nuestro país no podemos quejarnos tanto”, manifestó Lima.

Tras la siembra deben esperar casi cuatro meses para cosechar. Durante ese tiempo efectúan labores de limpieza de canales y áreas sembradas, fumigación, distribución del abono y seguridad de fincas.

Trabajar en el campo no resulta sencillo para el haitiano, ellos lo tienen presente. En las plantaciones de arroz, caminan descalzos decenas de tareas expuestos a sufrir cortaduras en los pies con unos caracoles que se encuentran en la tierra.

“Las botas se quedan atrapadas en el lodo y podemos caernos encima del arroz, por eso caminamos descalzos. A veces me clavo y me corto las plantas de los pies con los caracoles, pero sigo, no le paro a ná”, manifestó un haitiano.