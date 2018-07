Reunión de ministro con productores alerta a ambientalistas por Valle Nuevo

El grupo SOS Ambiente RD indicó que en el lado de Ocoa se observa una explotación que se ha ido comiendo el bosque productor de agua. “Los agricultores que operan ilegalmente dentro del Parque, del lado de Ocoa, tenían un plazo para salir que no se cumplió (...). No deja de sorprendernos que (el ministro) ignore y abandone intencionadamente el plan de rescate de Valle Nuevo acometido por ese Ministerio, y que fue implementado en el lado de Constanza”, publicó en las redes sociales.

“Estamos convencidos de que las declaraciones del Ing. Estévez se han dado con toda la buena fe de seguir contribuyendo al desarrollo del país y la gente del campo, pero es obvio que se refiere a comunidades que no están dentro de Valle Nuevo, pues de no ser así, de seguro que tan pronto tenga conocimiento de que propiciar la explotación agropecuaria en un área protegida no sólo es ilegal sino violatorio a las resoluciones del propio Ministerio que dirige, este plan se va a reformular”, publicó la fundación Acción Verde en su página web .

La presencia del ministro en La Horma se produjo en respuesta a una visita realizada por la asociación a su despacho, informó el Ministerio en una nota de prensa.

“Ya no podemos seguir produciendo aquí -dijo Estévez-, no porque nosotros los querramos quitar a ustedes, no, no es eso, eso no es lo que quiere el Gobierno ni lo que quieren las autoridades de aquí, es que si no preservamos las aguas que se producen en las montañas, los de abajo van a morir (...) Pero aquí tenemos con qué producir algo que es mucho más rentable que lo que ustedes están produciendo ahora, que en una pequeña área que ustedes siembren de cebolla o de papa o de tomate ustedes pueden ganar el doble o el triple si lo sembraran de aguacate o de café”.

El grupo SOS Ambiente RD le recordó “al ministro y al país” que Valle Nuevo es parte de la zona Madre de las Aguas, productora del agua de siete de cada 10 dominicanos, y que “su conservación no es una opción del ministro de turno sino su mandato legal y constitucional”.

“Ya el proyecto lo tengo en mano -dijo el ministro-, y no quiero ir donde el Presidente sin antes venir aquí, conversar con ustedes, analizarlo y hacerle los cambios necesarios para garantizar la conservación de esta zona”.

Acción Verde recordó que la resolución No. 14/2016 del 29 de septiembre de 2016, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente durante la gestión de Francisco Domínguez Brito, otorgó varios plazos para el retiro de las plantaciones agrícolas y la reubicación de los ocupantes del Parque Nacional de Valle Nuevo, lo cual se había venido ejecutando con el apoyo de sectores de la vida nacional. “Sin embargo hoy día han surgido indicios que resultan preocupantes en el seno del Movimiento Ambiental y del país, no sólo por el tema puntual de Valle Nuevo, sino porque pone en jaque iniciativas similares de rescate que se llevan a cabo en el Parque Nacional de los Haitises, Sierra de Bahoruco y otras áreas vitales para la nación”, observó la entidad.

SOS Ambiente RD advirtió que emprenderá las acciones administrativas y legales necesarias para asegurar la protección de los recursos por parte del Estado dominicano, si el Ministerio de Medio Ambiente “persiste en promover agricultura en lugar de conservación”.