Seguirán las lluvias con ráfagas de viento en varias regiones del país

SANTO DOMINGO. La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que para la tarde y la noche de hoy las condiciones del tiempo predominantes serán de medio nublado, siendo nublado en la tarde con lluvias que podrían ser moderadas en algunas localidades y ráfagas de viento en ocasiones sobre las regiones nordeste, sureste, norte, noroeste y la cordillera Central.

Esto se debe a la continuación de un marcado flujo de viento del este/noreste, asociado a una vaguada en superficie al este de Puerto Rico, que arrastra campos nubosos hacia el territorio dominicano, y otra vaguada al noroeste de Haití que provoca algo de inestabilidad sobre la masa de aire.

Para mañana lunes, aunque se establecerá un flujo anticiclónico en los niveles medios, la vaguada en superficie al este de Puerto Rico se estará colocando próximo a la costa norte del país, aumentando ligeramente el contenido de humedad en las capas bajas, para que se produzcan nublados con lluvias y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones nordeste, sureste, norte, noroeste y la cordillera Central, principalmente en horas de la tarde y noche.

En la Costa Atlántica se mantiene la recomendación a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones; de navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

En su más reciente informe del tiempo, publicado a la 1 de la tarde de hoy, la Onamet adelantó que las temperaturas se mantendrán agradables en la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, en especial hacia zonas de montañas y los valles del interior, con algunos episodios de nieblas matutinas debido a la época del año.

Para el Gran Santo Domingo la temperatura máxima se pronostica entre 28º C y 30º C, y mínima entre 20º C y 22º C.