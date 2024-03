El doble flagelo de la desnutrición y la obesidad en África

Cerca de mil millones de personas en todo el mundo están afectadas por la obesidad, según una estimación publicada en la revista médica británica The Lancet y realizada en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) con motivo del Día Mundial contra la Obesidad. El informe señala una aceleración de este flagelo en los países de renta baja y media, sobre todo en África.

La "epidemia" ha avanzado "más rápido de lo previsto", estima el profesor Francesco Branca, Director del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS, en una conferencia de prensa celebrada a finales de febrero. Según el Prof. Majid Ezzati, del Imperial College de Londres, uno de los principales autores del estudio realizado por la revista médica británica The Lancet en colaboración con la OMS, inicialmente se esperaba que el número de personas afectadas superara la barrera de los mil millones hacia 2030.

Según este vasto estudio, entre 1990 y 2022, la tasa de obesidad de la población se ha cuadruplicado entre los niños y adolescentes, y se ha duplicado entre los adultos. Esta tasa casi se ha triplicado entre los hombres y se ha duplicado entre las mujeres. Lo que es aún más preocupante es que en 2022 esta enfermedad afectará a casi 160 millones de niños y adolescentes (94 millones de chicos y 65 millones de chicas). Unos 30 años antes, la cifra era de 31 millones.

"Doble flagelo"

Según el estudio, algunos países de renta baja y media registran actualmente tasas de obesidad superiores a las de muchos países industrializados, sobre todo en Europa. No comer lo suficiente, pero también comer mal: muchos países de renta baja y media sufren la "doble flagelo" de la desnutrición y la obesidad, sobre todo en África. Mientras que algunas de sus poblaciones siguen sin tener acceso a un número suficiente de calorías, otras ya no tienen este problema, pero su alimentación es de mala calidad.

En 2022, un estudio de la OMS, que alertaba de esta "bomba de tiempo" para la salud pública, señalaba diez países especialmente afectados, la mayoría del sur de África: Botsuana, Eswatini, Lesoto, Mauricio, Namibia, Seychelles y Sudáfrica. Pero también, más al norte: Gabón, Mauritania y Argelia, que ostenta el récord de mayor número de obesos del continente.

En 2021, la FAO informó que, en Gabón, mientras el 18% de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica, el 40% de los adultos tienen sobrepeso. "He engordado mucho en diez años," dice Ruth, de 30 años, a nuestro corresponsal en Libreville, Yves-Laurent Goma, al salir de la oficina. "Creo que mi peso casi se ha duplicado. He pasado de 52 kg a casi 105 kg hoy. Nunca he ido al médico, pero sé que tengo un problema de peso," admite.

Mientras Ruth, diabetóloga y especialista en enfermedades no transmisibles en Gabón, no está especialmente preocupada, al Dr. Éric Baye le inquietan las consecuencias de la obesidad, sobre todo entre los niños. Según un estudio realizado por Unicef y el Ministerio de Sanidad en 2022, el 35% de los escolares de las principales ciudades de Gabón eran obesos. "Estamos muy preocupados por la prevalencia de la obesidad en las escuelas, sobre todo en las grandes ciudades, donde se observa una obesidad grave y mórbida en los más pequeños," subraya.

Estilos de vida occidentalizados

Enfermedad crónica compleja y multifactorial, la obesidad va acompañada de un aumento de la mortalidad por otras patologías, enfermedades cardiovasculares, diabetes y ciertos cánceres. La pandemia de Covid-19, en la que el sobrepeso fue un factor de riesgo, es un ejemplo de ello. "La obesidad va a ser un factor de riesgo de varias enfermedades, entre ellas la hipertensión arterial, que es un problema crucial en África," afirma Colette Azandjeme. "Con el consiguiente riesgo de ictus, fractura de miocardio y todas las demás enfermedades cardiovasculares. La obesidad, con todos los trastornos endocrinos que conlleva, es también un importante factor de riesgo de cáncer. La prevalencia del cáncer está aumentando. Es un fenómeno que no era muy conocido hace unos años, pero cada vez aparecen más casos de cáncer, sobre todo femeninos, de mama, de útero, masculinos, como el de próstata, y de otros tipos, como los infantiles. La obesidad es también un importante factor de riesgo de diabetes. Y hay países con tasas de prevalencia más elevadas, sobre todo en el norte de África y Sudáfrica."

La obesidad afecta sobre todo a las personas que viven en zonas urbanas, aunque ahora las zonas rurales también se ven afectadas. El dedo acusador apunta a la comida chatarra y al sedentarismo. Colette Azandjeme, profesora de salud pública y nutricionista en el Hospital Materno-Infantil de Cotonú (Benín), cree que una de las causas de la obesidad es "la transición nutricional que ha visto cambiar nuestros estilos de vida y occidentalizarse," explica. "Estamos pasando de una dieta mucho más tradicional a una dieta europeizada, hipercalórica. Estamos expuestos a alimentos cada vez más procesados y ultraprocesados."

Al mismo tiempo, el estilo de vida se ha vuelto más sedentario. "Hay muy poca actividad física para compensarlo," comenta la profesora. "Con el tiempo, hemos perdido la costumbre de caminar. Hay más motos, más coches. Nos sentamos más tiempo delante del televisor. Adoptamos actividades más burocráticas: en las ventas, en el comercio, donde permanecemos sentados más tiempo." A esto se añade la falta de sueño y el aumento del estrés. Un cóctel que favorece el aumento de la obesidad.

Gravar las bebidas azucaradas, subvencionar los alimentos sanos, limitar la comercialización de alimentos poco saludables a los niños, fomentar la actividad física... Según la OMS, estas medidas, poco utilizadas, podrían contribuir a frenar la propagación de este flagelo.