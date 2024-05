En Sudáfrica, unos 27 millones de votantes deciden de la suerte del gobernante ANC

Hoy es día de votación en Sudáfrica. Más de 23,000 colegios electorales han abierto en el país para permitir que unos 27 millones de votantes elijan a sus diputados, que luego elegirán a un presidente. Unas elecciones que podrían suponer un punto de inflexión para el país, si el Congreso Nacional Africano (ANC) pierde su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.

Los colegios electorales abrieron este miércoles en Sudáfrica para las elecciones legislativas anunciadas como las más disputadas en los últimos 30 años. Unos 27 millones de votantes registrados están llamados a acudir a las urnas hasta las 9:00 p.m. para elegir a 400 diputados. Alrededor de 900,000 votantes ya han votado en los últimos dos días, con votación anticipada.

El ANC en aprietos

Las elecciones legislativas tienen mucho en juego, ya que los diputados electos tendrán la difícil tarea de nombrar al presidente del país. Las elecciones podrían suponer un punto de inflexión para el país, si el partido de la liberación, el Congreso Nacional Africano (ANC) y su líder Cyril Ramaphosa, perdieran la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, algo que no se veía desde 1994, como pronostican las encuestas.

El ANC, partido de Nelson Mandela, ha estado en el poder desde 1994, pero ha perdido gran parte de su aura y su ventaja en las últimas elecciones. Se ha ido desgastando con los años, desde su llegada flamante al poder al caer el apartheid.

Y tras siete mandatos incontestados, los sondeos le sitúan ahora y por primera vez, a las puertas de perder su mayoría. Los escándalos por corrupción, el tercio de paro en el país, el crimen y los terribles cortes de electricidad han ido dinamitando el aura protectora del partido que se asociaba a la lucha por la libertad.

Varios opositores

El principal partido opositor es Alianza Democrática (DA), un partido que se ha multicolorizado pero que se sigue asociando a un liderazgo blanco, y que parece aún lejos de obtener el 50 % del Parlamento. Han hecho pacto con otros 10 partidos para hacer frente común si esto les permite desalojar al ANC.

Los que más daño hacen son dos ex miembros del ANC, que recogen sus votantes directos. Uno de ellos es el radical Luchadores por la Libertad Económica (EFF) de Julius Malema, que ya lleva años movilizando. El otro es el nuevo partido de Jacob Zuma, uMkhonto we Sizwe (MK), que apunta un 10 % en los sondeos, aunque el expresidente no se puede presentar.

La apatía, el desencanto y la desconfianza marcan hoy el ritmo de unas elecciones donde los grandes ausentes, son los jóvenes.

