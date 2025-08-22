×
Joseph Kabila
Joseph Kabila

Fiscal solicita la pena de muerte para el expresidente de RD Congo

Kabila es juzgado desde julio en ausencia por su presunto apoyo a los milicianos del grupo M23, respaldados por Ruanda

    Expandir imagen
    Fiscal solicita la pena de muerte para el expresidente de RD Congo
    El expresidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, es juzgado desde julio en ausencia por su presunto apoyo a los milicianos del grupo M23. (FUENTE EXTERNA)

    Un fiscal militar solicitó el viernes la pena de muerte para el expresidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, juzgado en ausencia por traición, constató un equipo de AFP presente en la sala.

    El general Lucien René Likulia, en representación de la fiscalía, pidió a los jueces que condenen a muerte a Kabila por crímenes de guerra, traición y organización de una insurrección, según se escuchó en la sala.

    Apoyo a M23

    Kabila es juzgado desde julio en ausencia por su presunto apoyo a los milicianos del grupo M23, respaldados por Ruanda.

    El expresidente, que lleva dos años fuera de la República Democrática del Congo, también está acusado de conspirar para derrocar al presidente Félix Tshisekedi y de delitos como homicidio, tortura y violación relacionados con el M23.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.