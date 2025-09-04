Excanciller de Zambia condenado a trabajos forzados por corrupción

Joseph Malanji, exministro de Relaciones Exteriores de Zambia, condenado a cuatro años de prisión y a trabajos forzados tras un proceso por cargos de corrupción. ( FUENTE EXTERNA. )

Joseph Malanji, exministro de Relaciones Exteriores de Zambia entre 2018 y 2021, fue condenado este jueves a cuatro años de prisión y a trabajos forzados tras un proceso por cargos de corrupción, constató un equipo de la AFP presente en el tribunal.

Malanji, que fue ministro durante el gobierno del expresidente Edgar Lungu, fue detenido a finales de 2021 acusado de malversación de fondos públicos que se utilizaron, entre otras cosas, para la compra de dos helicópteros.

El exministro de 60 años deberá cumplir "cuatro años de prisión con trabajos forzados", anunció una jueza en la audiencia.

Otro condenado

Su coacusado, el exsecretario del Tesoro Fredson Yamba, fue sentenciado a tres años de cárcel.

Estos dos exfuncionarios son los primeros altos cargos del gobierno de Lungu (2015-2021) en ser procesados por corrupción tras la llegada al poder del actual presidente, Hakainde Hichilema.

El mandatario prometió erradicar esa lacra, que ubicó a Zambia entre los países peor clasificados del índice de Transparencia Internacional de 2024.

Más del 64 % de la población de esta nación rica en cobre vive en la pobreza, según el Banco Mundial.

