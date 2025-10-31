Un incendio consume el crucero Empress en el Nilo sin dejar víctimas mortales

El fuego redujo a cenizas gran parte de la infraestructura interna del Empress, que quedó completamente inutilizado. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio de gran magnitud se desató la tarde del martes a bordo del crucero turístico Iberotel Crown Empress, mientras navegaba por el río Nilo, entre las ciudades egipcias de Luxor y Edfu.

La embarcación, que transportaba a 220 personas, fue envuelta en llamas cerca de Asfun Al-Mata´na, en Esna, lo que provocó una evacuación de emergencia a gran escala.

A pesar de la intensidad del fuego, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales. Solo tres pasajeros sufrieron lesiones leves y fueron trasladados a centros médicos para su evaluación.

Detalles del incidente

De acuerdo con los primeros reportes de la Defensa Civil de Luxor, el incendio se originó alrededor de las 18:15 horas en el área del bar o la cocina del barco, aparentemente debido a un cortocircuito eléctrico.

Las llamas se propagaron rápidamente por los camarotes y los salones interiores, obligando a la tripulación a actuar con celeridad.

Los pasajeros fueron llevados a las cubiertas superiores antes de que el barco atracara en un fondeadero improvisado, lo que permitió completar la evacuación. Testigos relataron que otros barcos usaron sus linternas para iluminar el crucero y facilitar la salida de los turistas, algunos de los cuales debieron ser rescatados con pequeñas embarcaciones.

El fuego redujo a cenizas gran parte de la infraestructura interna del Empress, que quedó completamente inutilizado. Sin embargo, la coordinación entre la tripulación y los equipos de rescate evitó una tragedia mayor.

En el barco viajaban turistas de diversas nacionalidades, incluyendo unos 60 ciudadanos italianos, quienes fueron asistidos y posteriormente trasladados a otras embarcaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, a través de su embajada en El Cairo, confirmó que todos se encuentran a salvo.

Las autoridades egipcias han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del siniestro y evaluar posibles fallos en las medidas de seguridad. Mientras tanto, el Iberotel Crown Empress ha sido retirado temporalmente del servicio, y la Fiscalía General de Egipto supervisa las pesquisas.

Este incidente ha reavivado el debate sobre los estándares de seguridad en los cruceros que recorren el Nilo, una de las rutas turísticas más populares del país, recordando que incluso en aguas tranquilas, un segundo basta para encender el caos.