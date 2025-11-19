Fuerzas de seguridad nigerianas en alerta tras secuestro masivo y ataque a iglesia

En Nigeria, el país más poblado de África y azotado por la inseguridad, criminales y secuestros para obtener rescate son frecuentes. ( FUENTE EXTERNA )

Las fuerzas de seguridad nigerianas fueron puestas en alerta elevada tras ataques recientes, incluyendo el secuestro de alumnas de una escuela, reveló el miércoles el ministro de Información del país africano.

Las fuerzas armadas aún buscan a 24 de las estudiantes secuestradas de una escuela secundaria en la localidad noroccidental de Maga entre la noche del domingo y el lunes por hombres no identificados.

Una de las menores logró escapar a los secuestradores, indicaron las autoridades, mientras que el subdirector de la escuela murió en la acción.

Hombres armados mataron el martes a dos personas en un ataque a un servicio religioso en el oeste de Nigeria, un hecho captado en video y transmitido en internet.

Ambas acciones ocurren luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con tomar acciones militares por lo que calificó como la matanza de cristianos en Nigeria, una versión rechazada por el gobierno del país africano.

En respuesta a la violencia, el presidente Bola Tinubu "ha puesto a las fuerzas de seguridad en su nivel más alto y las movilizó para perseguir activamente y eliminar terroristas, bandidos y elementos criminales donde quiera que estén en Nigeria", anunció el ministro de Información, Mohammed Idris.

El vicepresidente Kashim Shettima viajó el miércoles al estado de Kebbi para reunirse con las familias de las secuestradas y coordinar la respuesta de seguridad con las autoridades locales.

"Usaremos cada instrumento del Estado para traer a estas niñas de vuelta a casa y que los responsables de esta maldad paguen todo el peso de la justicia", declaró el vicepresidente en videos divulgados por medios locales.

Grupos conservadores estadounidenses han utilizado la violencia en Nigeria para promover la versión de que están atacando a cristianos en el oeste del país.

Te puede interesar Millones de personas en el noreste de Nigeria enfrentan una hambruna aguda

Pero expertos dicen que el país registra numerosos conflictos que afectan por igual a cristianos y musulmanes.

Nigeria, el país más poblado de África, está dividido entre el sur de mayoría cristiana y el norte de mayoría musulmana.

Una plaga de bandas criminales, llamados localmente "bandidos", saquean pueblos, secuestran y matan a residentes en el norte de Nigeria, y a menudo atacan iglesias y mezquitas.