Marrueco se dispone a eliminar de las calles unos tres millones de perros de cara al Mundial de 2030

Un perro deambula por una calle de una ciudad marroquí. ( RAQUEL MARIA CARBONELL PAGOLA (LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES) )

Marruecos, uno de los países coorganizadores de la Copa del Mundo 2030, se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras graves denuncias de organizaciones de bienestar animal sobre el sacrificio de millones de caninos para "limpiar" las ciudades.

Las organizaciones defensoras de los derechos de los animales han expresado su indignación ante lo que califican como una "masacre" de perros callejeros en Marruecos en preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 2030.

Se estima que aproximadamente tres millones de perros errantes viven en las calles del país africano, y los activistas sostienen que el presunto esfuerzo de exterminio busca que las sedes y los puntos turísticos resulten más atractivos para los visitantes internacionales, aficionados y medios de comunicación.

Graves acusaciones de crueldad

Según testimonios e imágenes publicados por grupos como PETA y la International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC), los perros están siendo envenenados, fusilados e incluso quemados vivos.

Un informe reciente detalla que en ciudades como Marrakech, esperada sede de partidos mundialistas, los caninos son transportados en furgonetas hacia almacenes equipados con ganchos de carne, describiendo estos lugares como "centros de matanza".

Además, documentos obtenidos por The Athletic mencionan que las autoridades locales habrían ordenado 1,000 rondas de municiones en septiembre de 2025 específicamente para lidiar con los perros callejeros.

La presión internacional ha crecido considerablemente, con figuras como el actor de Hollywood Mark Ruffalo sumándose a la campaña de la IAWPC para detener las matanzas.

PETA ha informado que decenas de miles de sus miembros han enviado apelaciones urgentes a la FIFA para que retire a Marruecos el derecho de coorganizar el torneo a menos que se detenga el sacrificio animal.

La postura oficial de Marruecos y la FIFA

La Embajada de Marruecos en Londres ha negado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de "totalmente falsas" e insistiendo en que no existe un sacrificio de perros.

Un portavoz del gobierno señaló que Marruecos lanzó en 2019 un programa de Atrapar, Neutrar, Vacunar y Liberar (TNVR) y que el país está invirtiendo en clínicas veterinarias y sistemas de higiene municipal para una gestión animal humanitaria y sostenible.

Por su parte, la FIFA ha declarado que, durante su candidatura, Marruecos enfatizó su compromiso con el bienestar animal y los esfuerzos gubernamentales para apoyar programas de ayuda a perros callejeros.

Un portavoz de la federación indicó que están realizando un seguimiento con las contrapartes locales para asegurar que se cumplan dichos compromisos y que están trabajando con un panel global de expertos para revisar las regulaciones de bienestar animal propuestas por Marruecos.