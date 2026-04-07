×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Angola
Angola

Lluvias torrenciales en Angola dejan cerca de 30 muertos

Las autoridades dijeron que el agua de ese río subió casi tres metros encima de su nivel normal

    Expandir imagen
    Lluvias torrenciales en Angola dejan cerca de 30 muertos
    La crecida del río Zambezi obligó a miles de personas radicadas a sus orillas a dejar sus casas. (FUENTE EXTERNA)

    Las lluvias torrenciales que azotaron Angola en los últimos días dejaron cerca de 30 muertos, informó el martes la televisión pública y rescatistas del país africano.

    La tormenta provocó inundaciones repentinas que dañaron infraestructuras en la capital, Luanda, y la ciudad central de Benguela, en la costa Atlántica.

    El presidente Joao Lourenco declaró que el país enfrenta una "lucha contrarreloj en el esfuerzo por localizar, rescatar y dar asistencia médica" a los afectados.

    Los servicios de emergencia habían informado el domingo de 15 muertos, con miles de personas desplazadas de sus casas.

    Benguela es más afectada por las inundaciones con 23 muertos, indicó la televisión pública TPA.

    • Seis personas murieron y una está desaparecida en Luanda, informaron los bomberos en un comunicado.

    Desborde de río

    En la vecina Namibia, la crecida del río Zambezi obligó a miles de personas radicadas a sus orillas a dejar sus casas.

    Las autoridades dijeron que el agua de ese río subió casi tres metros encima de su nivel normal.

    Las fuertes lluvias son comunes en el sur de África en la temporada lluviosa, pero los científicos afirman que el cambio climático causado por humanos aumenta sla probabilidad, extensión y severidad de los fenómenos climáticos extremos.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.