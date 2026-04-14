Doble atentado suicida marca la visita del papa en Argelia

El papa rodeado por su equipo de seguridad durante su visita a Argelia. ( FUENTE EXTERNA )

Un doble atentado suicida sacudió el lunes Blida, una ciudad de Argelia a unos 40 km de Argel, donde se encontraba el papa León XIV de visita, según dijo este martes a la AFP una fuente bien informada e imágenes verificadas por la agencia.

"De forma totalmente categórica, se ha comprobado a través de testigos que hubo dos incidentes de seguridad ayer por la tarde en Blida, incidentes de carácter terrorista", declaró la fuente a la AFP.

"Dos kamikazes se inmolaron y murieron", agregó esta fuente, quien añadió que se desconocía por el momento el balance de víctimas.

La Unión Africana (UA) se refirió el martes a un doble atentado antes de retirar su comunicado, ya que "se basaba en informaciones no corroboradas por fuentes oficiales", explicó un portavoz a la AFP.

Reacciones oficiales

Los medios locales y las autoridades argelinas aún no se han pronunciado sobre estos hechos.

En un video, cuya autenticidad fue verificada este martes por la AFP, se ven dos cuerpos sin vida yaciendo en las calles de Blida.

En las imágenes, muy compartidas en redes sociales, varias personas se reúnen alrededor de los cadáveres, mientras los transeúntes los cubren con sábanas, bajo una lluvia ligera.

Los cuerpos parecen estar muy mutilados, sin que sea posible determinar con certeza las circunstancias de su muerte.

Según los elementos que se aprecian en estas imágenes, la escena se sitúa cerca de varios comercios y de una comisaría.

Los videos se difundieron pocas horas después de la llegada a Argel del papa León XIV, una visita histórica al país.

El pontífice inició el lunes su primera gira africana en Argelia, donde instó a las autoridades a "no temer" una mayor participación del público en la vida política, y pidió una "sociedad civil vibrante, dinámica y libre".

Está previsto que el martes visite Annaba (este), la antigua Hipona, donde San Agustín fue obispo.

El último atentado suicida registrado en Argelia se remonta a febrero de 2020, contra una base del ejército en el sur del país. Fue reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI).