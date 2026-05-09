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masacre en Ituri
masacre en Ituri

Al menos 69 muertos tras ataque de milicia comunitaria en el noreste de RDC

La situación de violencia en Ituri ha retrasado la recuperación de los cuerpos, complicando la respuesta humanitaria

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    Al menos 69 muertos tras ataque de milicia comunitaria en el noreste de RDC
    Ataque de milicias aliadas al Estado Islámico deja 53 muertos en la República Democrática del Congo en 2024.
    (FUENTE EXTERNA)

    Al menos 69 personas, en su mayoría civiles, murieron a finales de abril a manos de hombres armados afiliados a la milicia Codeco en la República Democrática del Congo, según dijeron a la AFP fuentes locales y de seguridad.

    La provincia de Ituri (noreste), rica en oro y fronteriza con Uganda, sufre desde hace años conflictos mortales y recurrentes violencias comunitarias.

    • La cifra provisional de muertos en este ataque asciende a "más de 70 personas", declaró a la AFP Dieudonné Losa, presidente de la sociedad civil en Ituri.

    A finales de abril, la Convención para la Revolución Popular (CRP), un grupo armado en Ituri y a menudo relacionado con la comunidad hema, atacó posiciones ocupadas por las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC) en las cercanías de Pimbo, localidad situada en el territorio de Djugu (Ituri), según fuentes locales y de seguridad.

    "Después del ataque de una posición de las FARDC por la CRP", unos "milicianos de Codeco procedentes de Pimbo" atacaron en represalia el 28 de abril varias localidades, indicó Losa.

    Contexto de la violencia en Ituri

    La situación de violencia en la zona retrasó la recuperación de los cuerpos durante varios días.

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