Sudáfrica arrestó a cuatro mexicanos al desmantelar un laboratorio de metanfetaminas

Imagen de archivo de incautación de toneladas de metanfetaminas fueron incautadas. ( EFE )

La policía de Sudáfrica informó este miércoles el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina valorado en varios millones de dólares y el arresto de 11 sospechosos, entre ellos cuatro mexicanos.

El operativo policial ocurrió en una granja remota en Swartruggens, a 170 kilómetros al noroeste de Johannesburgo, y permitió una de las mayores incautaciones de droga del país.

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Las imágenes y grabaciones difundidas por la policía mostraban cubas químicas, charcos de residuos y bidones esparcidos por un patio arbolado cubierto con lonas.

"Cuando desmantelaron este lugar descubrieron un laboratorio de cristal de metanfetamina, y una enorme cantidad de productos químicos", declaró el jefe interino de la policía provincial, Ryno Naidoo.

La delación

"También encontraron una planta de procesamiento de oro con gran cantidad de material aurífero", añadió.

Las autoridades estimaron el valor de las drogas producidas en alrededor de 250 millones de rands (unos 15 millones de dólares).

La operación salió a la luz después de que los residentes denunciaran fuertes olores químicos provenientes de la granja aislada, que se hacía pasar por un refugio de safari.

Sudáfrica es un importante centro de tránsito de drogas, impulsado por su geografía y sus vínculos con el comercio mundial, así como un mercado en expansión para las drogas sintéticas, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

Los operativos dirigidos contra sospechosos que se considera vinculados a cárteles se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años en Sudáfrica.

En septiembre de 2025, la policía allanó otro laboratorio clandestino en una zona rural a unos 250 kilómetros al sureste de Johannesburgo, incautando metanfetamina por un valor de 350 millones de rands (poco más de 21 millones de dólares) y detuvo a otros cinco ciudadanos mexicanos.

En julio de 2024, las autoridades confiscaron drogas valoradas en unos 2,000 millones de rands (121 millones dólares) y detuvieron a tres mexicanos.

La oenegé Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional señaló en un informe publicado en julio que este tipo de laboratorios abastecen a los mercados internacionales en un momento de creciente demanda de cocaína y metanfetamina en Australia y Nueva Zelanda, donde los precios de venta al por menor de ambas drogas figuran entre los más altos del mundo.

Esta oenegé con sede en Suiza añadió que los sólidos flujos de comercio legítimo entre Sudáfrica y Australia "también pueden contribuir al crecimiento de esta ruta" para el tráfico de metanfetamina.