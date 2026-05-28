La Unión Africana promete vacuna para cepa de ébola Bundibugyo a finales de 2026

Voluntarios de la Cruz Roja se desplazan a las comunidades para difundir mensajes de prevención sobre el Ébola, en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo. Un total de 238 "muertes sospechosas" se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del Ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó el Gobierno congoleño. El brote se detectó en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como a la vecina Uganda. ( EFE )

Una vacuna contra la cepa Bundibugyo del virus del ébola estará lista para finales de año, afirmó este jueves el director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

Sin una vacuna ni un tratamiento homologado para la cepa Bundibugyo que provocó la actual epidemia en República Democrática del Congo y Uganda, las medidas para intentar contener el brote se limitan a los gestos de barrera y a la detección rápida de los casos.

"Podemos decirles con certeza que, para finales de 2026, Africa CDC se asegurará de que tengamos una vacuna y un medicamento contra Bundibugyo", declaró a los periodistas su director, Jean Kaseya.

Kaseya señaló que hasta ahora se han registrado más de 1,077 casos sospechosos desde que se declaró el brote el 15 de mayo y 246 muertos.

Estas cifras son levemente más altas que las reportadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha registrado más de 1,000 casos sospechosos y confirmados y 10 muertes confirmadas y 223 sospechosas que fueron atribuidas al virus.

Inversión en proceso

Kaseya señaló desde Kinshasa que se está invirtiendo "tanto a nivel técnico como estratégico para garantizar el desarrollo de esta vacuna".

"Tenemos candidatas prometedoras", añadió Kaseya, quien dijo que la víspera había recibido un mensaje del Ministerio de Salud ruso en el que le aseguraron que Rusia ya había desarrollado una vacuna.

Una integrante de su equipo precisó que esta inyección rusa está dirigida contra la cepa Zaire del virus, y que las conversaciones con los investigadores aclararían las razones por las que Moscú considera que esta vacuna también puede ser eficaz contra la cepa Bundibugyo.

RD del Congo eleva a 238 las muertes por la epidemia de ébola

Un total de 238 "muertes sospechosas" se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del Ébola declarada el pasado día 15 en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó el Gobierno congoleño.

Esos fallecimientos corresponden al recuento elaborado hasta este martes, indicó el Ejecutivo en su último boletín sobre esa crisis sanitaria publicado por el Ministerio de la Comunicación, en el que precisa también que se acumulan ya "1,077 casos sospechosos".

Con base en pruebas de laboratorio, el departamento informó de 17 muertes y 121 casos "confirmados".

"Las operaciones de vigilancia, detección y sensibilización comunitaria siguen intensificadas, a pesar de los desafíos operativos reportados en el terreno", añadió el Ministerio de comunicación.

El brote se detectó en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como a la vecina Uganda.

En Uganda, el número de casos confirmados -todos en la capital, Kampala-, asciende a siete, incluida un fallecimiento (un ciudadano congoleño que se considera un contagio importado).