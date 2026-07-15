Kenia niega a los rastafaris el derecho a fumar marihuana por motivos religiosos

Rastafaris se congregan frente a los tribunales de Milimani durante la lectura virtual de un fallo sobre la legalización del cannabis en Nairobi. ( AFP/TONY KARUMBA )

Una corte keniana denegó este miércoles a los rastafaris el derecho a fumar marihuana por motivos religiosos, una decisión que algunos miembros de esta comunidad consideraron un ataque a la "espiritualidad africana".

Los rastafaris, identificados por sus rastas, usan la marihuana como parte de su meditación religiosa.

El movimiento, de carácter político y espiritual, nació en Jamaica en la década de 1930, coincidiendo con la coronación de Haile Selassie como emperador de Etiopía, a quien sus seguidores consideran el segundo Mesías, enviado para salvar al pueblo negro. Extendido por todo el mundo se define como místico, panafricanista, anticolonialista y vegetariano.

Los rastafaris llevan años esperando a que la justicia keniana decida si pueden consumir marihuana en virtud de la libertad de culto garantizada por la Constitución.

Pero el tribunal keniano consideró que no han demostrado por qué la legislación afecta a sus libertades religiosas y desestimó la solicitud "en su totalidad".

"Aunque todos los testigos coincidieron en que el cannabis se utiliza como sacramento, no se pusieron de acuerdo sobre si su uso es esencial o simplemente preferible", señaló el juez en su fallo.

Uno de los demandantes, Ras Dimo, de 40 años, declaró a la AFP que la decisión reflejaba "las leyes de la opresión, leyes coloniales que pretenden menospreciar la espiritualidad africana".

"Los rastaman solo quieren quemar esta planta sagrada para que el incienso se eleve hasta el Todopoderoso", añadió.

El abogado de la comunidad afirmó que recurrirán.

Acoso policial

Los rastafaris de Kenia denuncian acoso policial por una ley de 1994, que castiga la posesión de marihuana para consumo personal con 10 años de prisión y una multa elevada.

Pese a negarles el derecho, la corte reconoce que la legislación es demasiado dura, habida cuenta de que el consumo recreativo de cannabis se ha generalizado en el país.

El "statu quo parece insostenible", señala el tribunal, que aboga por "conversaciones francas sobre el cannabis y qué dirección tomar".

El país del este de África reconoció de hecho el rastafarismo en 2019 cuando un tribunal dictaminó que expulsar a una estudiante del colegio debido a sus rastas vulneraba sus derechos religiosos.