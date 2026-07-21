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secuestrados noroeste Nigeria
secuestrados noroeste Nigeria

Bandas armadas secuestran en Nigeria a al menos 40 personas

El ataque ocurrió en el estado de Zamfara, donde una banda atacó 11 aldeas entre el viernes y el domingo

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    Bandas armadas secuestran en Nigeria a al menos 40 personas
    Bandas armadas en Nigeria, atacaron 11 aldeas en una serie de incursiones entre el viernes y el domingo. (FUENTE EXTERNA)

    Un grupo de bandidos armados secuestró a más de 40 personas en el noroeste de Nigeria el fin de semana, según relataron a la AFP el martes un superviviente de los ataques y el presidente de un gobierno local.

    Los secuestrados se han convertido en una estrategia en Nigeria para recaudar dinero por parte de grupos armados, incluidos yihadistas del noreste y bandas sin ideología, conocidas localmente como "bandidos".

    Un residente del estado de Zamfara dijo a la AFP que una banda atacó 11 aldeas en una serie de incursiones entre el viernes y el domingo.

    RELACIONADAS

    "Tenemos a más de 40 personas de nuestra gente en la guarida de Kachalla", dijo Alhaji Lauwali Abdullahi, un testigo que responsabilizó del ataque a un líder conocido como Kachalla Sa´idu.

    Respuesta oficial

    Bello Jabaka, presidente del gobierno local de Maru, confirmó los secuestros a la AFP y dijo que presentaría "una denuncia para tener más cuerpos de seguridad en la zona".

    Los "bandidos" hacen presencia en amplias zonas rurales de Nigeria, donde la presencia del Estado es débil.

    En julio, un funcionario estatal dijo que tropas nigerianas mataron a más de 300 bandidos en el estado de Zamfara en dos días de operaciones.

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