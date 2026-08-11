Un ferri con 95 personas a bordo vuelca en un lago en Zimbabue

Ferri vuelca en Zimbabue con 95 personas a bordo. ( AFP )

Un ferri con 95 personas a bordo volcó el martes en el lago Kariba, en Zimbabue, donde se avistaron varios cuerpos flotando en medio de las labores de rescate, según la policía y testigos.

El barco Mbuya Nehanda, que cubría la ruta entre la ciudad norteña de Kariba y varias islas y campamentos de pesca, aparentemente se dio vuelta en medio de un fuerte oleaje, reportaron medios locales.

El lago Kariba se encuentra en la frontera de Zimbabue con Zambia, más de 300 kilómetros al noreste de la capital, Harare. Es el estanque artificial más grande del mundo por volumen.

La policía indicó en al red social X que el barco transportaba a 90 pasajeros y cinco tripulantes, y que se proporcionará información más detallada sobre la situación a su debido tiempo.

Un testigo que participa en las operaciones de rescate indicó a la AFP que la embarcación zarpó como de costumbre a pesar del mal tiempo.

"Una ola golpeó el barco, afectó al motor y provocó que se detuviera", señaló Maxton Kanhema.

Operativo de rescate

"Cuando estábamos en el agua, vimos una señal de socorro y los barcos que estaban cerca respondieron", relató.

Según Kanhema, el Parque Nacional Matusadona puso a disposición un helicóptero para apoyar las tareas de rescate, junto con embarcaciones de mayor tamaño y buzos de la zona y del ejército.

"La gente estaba en pánico (...), había cuerpos en el agua y era una escena muy triste. A quienes se pudo rescatar, se los rescató", afirmó.

No obstante, añadió que las malas condiciones meteorológicas retrasaron la respuesta de los equipos de emergencia.

"Llegar hasta la embarcación llevó tiempo y, lamentablemente, hubo víctimas mortales", dijo.

Kanhema declaró que "cerca de 60" personas habrían sido rescatadas, y que los cuerpos de las víctimas iban a ser trasladados a Kariba para su identificación.