Aumentan a 34 los muertos por el derrumbe de un vertedero en Guinea

Residentes y equipos de rescate utilizan una excavadora para buscar cuerpos después de que un deslizamiento de basura afectara el vertedero de Dar es Salaam durante la noche en Conakri, el 23 de agosto de 2026. ( AFP )

El número de muertos por el derrumbe de un montículo de basura ocurrido el fin de semana en la capital de Guinea aumentó a 34, mientras que otras 33 personas resultaron heridas, seis de ellas de gravedad, informaron las autoridades el martes.

El mortal accidente en el basurero se produjo en la madrugada del domingo en el barrio de Dar es Salaam, en Conakry, cuando una enorme montaña de basura se desplomó tras fuertes lluvias, destruyendo varias viviendas cercanas.

Los residentes locales dijeron a la AFP que múltiples miembros de varias familias resultaron muertos.

El nuevo balance fue comunicado por la ministra de Salud de Guinea, Kaïté Sall.

Dijo que entre las víctimas había varios ciudadanos de Sierra Leona.

"Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que a su vez se comunicó con la embajada de Sierra Leona para la identificación de sus nacionales y la recuperación de los cuerpos", declaró Sall a periodistas.

Acciones oficiales

El gobierno de Guinea había anunciado que planeaba organizar un entierro colectivo de todas las víctimas.

En total, unas 1,500 familias deberían ser reubicadas tras el desastre.

El gobierno había anunciado en los últimos días operaciones de desalojo y mejoras en la seguridad de los terrenos circundantes al vertedero debido al riesgo de derrumbes.

La temporada de lluvias es particularmente larga e intensa en la región.