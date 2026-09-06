Al menos 25 muertos, en su mayoría niños, en un accidente automovilístico en Cabo Verde

La mayoría de los muertes en el accidente son menores, lo que ha consternado a la población. ( IMAGEN GENERADA CON IA )

Al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, murieron el sábado por la noche en un accidente de tráfico en Cabo Verde durante una gira de estudiantes en la isla de Fogo, informaron las autoridades en comunicado divulgado el domingo por la radio pública.

El autobús transportaba en total a 32 personas que regresaban a Sao Filipe después de una excursión cerca de un volcán, el Pico do Fogo, como parte de una actividad anual para los niños justo antes de su regreso a clases, explicaron funcionarios locales.

En Cabo Verde son poco frecuentes los accidentes de gran magnitud. En general este archipiélago de África Occidental de unos 550,000 habitantes, situado en pleno Atlántico, frente a las costas de Senegal, cuenta con carreteras en buen estado.

Otras personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, precisó el representante de protección civil de la municipalidad de Sao Felipe, Jose Canuto.

Según testigos, el accidente se produjo cuando explotó uno de los neumáticos del autobús que derrapó y cayó en un barranco de unos treinta metros de profundidad en un valle de difícil acceso.

Detalles del accidente

Según reportaron medios locales, el accidente se produjo a última hora de la tarde del sábado en la carretera que une las localidades de Chã das Caldeiras y Campanas de Cima, en el norte del municipio de São Filipe.

El autobús se salió de la carretera, cayó en un precipicio de cerca de treinta metros de altura y acabó en un barranco rocoso y de difícil acceso.

Tras un balance inicial de diez muertos, las autoridades alertaron de que el número de fallecidos podría aumentar, mientras las condiciones del lugar dificultan las labores de búsqueda y rescate.

No se ha confirmado todavía el número total de heridos, si bien más de una decena de personas fueron atendidas en la sala de urgencias del Hospital Regional de San Francisco de Asís.

Aunque en el autobús viajaban alumnos de secundaria, el delegado del Ministerio de Educación en São Filipe, José Pedro Gonçalves, precisó a la prensa caboverdiana que no se trataba de una iniciativa escolar, sino de una salida anual que solía organizar durante el curso el conductor del autobús, que se encuentra entre los muertos.

Aún no se conoce la causa del siniestro.

La isla de Fogo es una de las diez que componen Cabo Verde -además de varios islotes- y constituye casi en su totalidad un volcán activo, cuyo punto más elevado, el conocido como Pico de Fogo, se sitúa a 2.829 metros por encima del nivel del mar, haciendo de la isla la más alta del archipiélago.