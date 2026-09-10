Marruecos dice que no hay "hechos" que lo impliquen en entrada de migrantes a Ceuta

Vista de exterior del asentamiento temporal de Loma Colmenar donde continúan los migrantes durmiendo en la calle esperando a ser aceptados en el interior. ( EFE/LAURA RINCÓN )

Marruecos afirmó este jueves que no hay ningún "hecho" que implique a las autoridades de su país en la entrada de migrantes al enclave español norafricano de Ceuta a finales de julio, y rechazó ser un "chivo expiatorio" en "ajustes de cuentas" en España.

Esta es la primera reacción pública oficial de Rabat desde la entrada de cerca de 70,000 migrantes desde Marruecos al pequeño territorio español el 30 y 31 de julio, que desató una crisis para el gobierno del socialista Pedro Sánchez.

"Ningún dato, hecho o informe establece implicación alguna de las autoridades marroquíes", declaró la cancillería marroquí en un comunicado divulgado por la agencia oficial MAP.

Marruecos desmiente a autoridades de España

"El reino de Marruecos rechaza ser un fondo de comercio preelectoral y ya no admitirá más ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos", agregó.

La masiva afluencia de migrantes que entraron a la fuerza, a pie o a nado, en este enclave, una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África, dejó decenas de muertos y desaparecidos.

La mayoría de los migrantes se fue en los días siguientes, pero todavía hay miles de personas que permanecen en Ceuta, muchos de ellos durmiendo en las calles y en las playas.

Su presencia ha creado tensiones con los 80,000 habitantes de este enclave de 18.5 km2.

La Cancillería de Marruecos se pronunció una semana después de la difusión de un informe de la policía española que señaló la "permisividad" de los policías marroquíes y su despliegue "sensiblemente más reducido de lo habitual" a finales de julio, cuando se produjo la crisis.

Sánchez ha asegurado en varias ocasiones que no hay "evidencias sólidas" de que Marruecos instigara la entrada masiva de migrantes, bajo la presión de la derecha y de la extrema derecha, que cuestionan su gestión de la crisis.