El presidente de Chile propone al presidente de Bolivia retomar las relaciones diplomáticas

El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, ha propuesto al presidente de Bolivia, Luis Arce, retomar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones tras una ruptura de más de cuarenta años establecida por el dictador boliviano Hugo Banzer Suárez.

"Creo que es absurdo que dos países vecinos con una historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas. El último momento en que tuvimos fue cuando estábamos en dictadura", ha dicho el mandatario chileno, tal y como recoge BíoBío.

Así, Boric ha instado a su homólogo boliviano en un encuentro con los corresponsales extranjeros acreditados en el país a retomar las relaciones diplomáticas, interrumpidas en la década de 1970 y ha calificado de "absurdo" que "dos países vecinos con una historia común en América Latina" no tengan contacto de este tipo.

"Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que le he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes", ha advertido también, según recoge el diario 'La Razón'.

Boric y Arce sostuvieron una reunión en Santiago el sábado después de la toma de posesión del exlíder estudiantil y, según las declaraciones del jefe de Estado boliviano, hablaron del uso de las aguas internacionales -- en concreto de los ríos Silala y Lauca-- y de la demanda marítima, tal y como recoge el diario 'El Deber'.

Como apunta el diario chileno 'La Tercera', Chile y Bolivia han pasado por varios baches a lo largo de su historia compartida, entre ellos la demanda de los altiplánicos ante la Corte Internacional de la Haya, llevada a cabo por el entonces presidente Evo Morales, en la que se obligaba a Chile a negociar una salida soberana al Océano Pacífico.

Después de años de litigio, un tribunal decidió en 2018 --por doce votos a favor y tres en contra-- que Chile no tenía obligación alguna en la materia, por lo que la solicitud boliviana fue desestimada.