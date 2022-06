Esposa de candidato colombiano en el candelero por decir que periodistas ascienden tras acostarse con sus jefes

La esposa del candidato a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro, desató el avispero en la comunidad periodística luego de que se filtraran unas declaraciones suyas durante una reunión virtual en la que dijo que las mujeres periodistas se acuestan son sus jefes para ascender.

El contenido de las palabras de Verónica Alcocer García fue filtrado este miércoles y es un tema tendencia en Colombia.

De acuerdo a una reseña de Infobae, en el video se ve cómo uno de los participantes de la reunión creyó que Alcocer García se estaba dirigiendo a ellos, pero tenía el micrófono apagado, así que lo abrieron sin que ella se diera cuenta. Mientras la compañera sentimental del exalcalde de Bogotá creía que nadie la estaba escuchando, dijo que “todas las periodistas mujeres escalan posiciones en los medios de comunicación tras involucrarse con sus superiores”.

“No, a todas les va bien, porque todas comienzan de reporteras y todas terminan casándose con uno de los dueños. Para eso es que entran ahí. ¿Para qué crees?”, afirmó la esposa del candidato.

Tras la filtración de sus declaraciones, Alcocer García ofreció excusas con un breve comunicado en sus redes sociales.

Dijo que se trataba de una grabación ilegal y sacada de contexto para hacerle daño al candidato Gustavo Petro y a su familia.

“Pido mis sinceras disculpas a las periodistas que les hayan ofendido las grabaciones ilegales y sacadas de contexto, que no representan mis ideas. Respeto a las profesionales y trabajo para fomentar que se respete y valore a todas las mujeres de este país”, aseguró.

Pese a sus disculpas, la polémica por sus declaraciones no cesa entre las mujeres del gremio periodístico.

“Señora Verónica Alcocer, llevo 25 años de mi vida haciendo periodismo, una profesión que amo con mi vida y Jamás he tenido que hacer algo indebido o en contra de mis principios para escalar. Cada triunfo me lo he ganado a pulso y con mucho trabajo y sacrificios personales. ¡Respete!”, dijo Jessica de la Peña, presentadora de Noticias RCN.

“Es muy machista la falsa idea de Verónica Alcocer sobre las periodistas, que, según ella, llegan a los medios de reporteras y para ascender se deben enredar con los dueños o los jefes. Esto es un ataque a la mujer y el desprecio al talento y el esfuerzo”, aseguró Vicky Dávila, directora de la revista Semana.

“Mamá soltera a los 19 años, vendedora de ropa, de platería, mesera en una pizzería, logré estudiar con mucho esfuerzo, y tras más de 18 años de reportería de andén y sereno, hoy soy conductora de un programa de radio, presentadora de tv, y no me casé o me acosté con el dueño”, señaló Karla Arcila, conductora de radio y televisión.

