Mercenarios colombianos imploran ayuda desde una cárcel de Haití

Los presuntos mercenarios colombianos, acusados de asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio del 2021, imploraron ayuda a través de un video que se ha viralizado en las redes sociales donde denuncian que han recibido amenaza de muerte por parte de ciudadanos haitianos.

En la fílmica de poco más de dos minutos de duración, los cinco hombres detenidos en Haití, denunciaron, además, que llevan más de 72 horas sin alimentarse, asearse ni hacer sus necesidades fisiológicas.

“Al mundo entero, por favor, esto es un llamado de auxilio, somos inocentes, estamos en un país donde prácticamente nos están matando, nos quieren matar de esta forma, por favor, ayúdennos”, dijo uno de los colombianos al iniciar la filmación.

Un tercero se acercó mientras era grabado el video y aseguró que llevan 10 meses detenidos, sin abogados, sin cargos en su contra y que han sido torturados, inculpados.

“En este país no hay sistema judicial, no hay jueces, no hay absolutamente nada. Llevamos 72 horas sin comida, ni agua”, denunció.

Un cuarto hombre se sumó a lo que calificaron como “llamado de auxilio”, y sin poder contener el llanto insistió que se están murieron del hambre, sin que las autoridades hagan nada.

Insistieron en que sus vidas corren peligro debido a que los haitianos que están en otras celdas ha intentado romper los candados para agredirlos, “nuestras vidas corren peligro porque hemos recibido amenazas de muerte”.

Explicaron que con la difícil situación que están pasando los privados de libertad es probable que se produzca un motín.

“No sabemos qué hacer, tenemos mucho miedo. ¡Ayúdennos, por favor! Amigo, Ayúdanos, por favor”, le suplicaron a la persona que grabó el video afuera de las rejas.

Sobre el video se desconoce la fecha en que fue grabado.

En abril del 2021 el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que había evidencias y testimonios que involucraban de manera grave “prácticamente a la totalidad” de los exsoldados colombianos arrestados en Haití en relación al asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.

Moïse fue asesinado el 7 de julio en su casa en la capital de Puerto Príncipe. Más de 40 personas fueron arrestadas en Haití, entre ellas varios policías de la nación caribeña, un exsenador haitiano y 18 exsoldados colombianos.

