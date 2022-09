Varios ministros del Gobierno de Perú denuncian haber recibido amenazas de muerte

El ministro de Trabajo de Perú, Alejando Salas, ha denunciado este miércoles que varios miembros del Ejecutivo de Pedro Castillo han recibido amenazas de muerte, incluyendo fuera de sus domicilios personales.

"Muchos de nosotros, los que más hablamos, estamos siendo materia de amenazas de muerte. Se están parando en las puertas de nuestros domicilios. Obviamente estamos manejando esto con la absoluta discreción", ha detallado Salas durante una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros, según ha recogido El Comercio.

Salas ha explicado que las personas que amenazan a los miembros del Gobierno de Perú ya han sido identificadas, y ha expresado la voluntad de los ministros de seguir trabajando a pesar a de recibir amenazas de extorsión.

"Si ese es el costo de tener y asumir por servir al país, pues que sea el costo. Nuestras familias también están notificadas de esto (...) Nuestras amenazas son reales y existen" ha dicho el ministro de trabajo peruano en relación a las supuestas amenazas que habría recibido la jefa de Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, Marita Barreto, según el citado diario.

Salas ha asegurado que, a diferencia de como denunció Barreto, los ministros no denuncian públicamente que "se pone un dron encima de la casa", restando importancia al asunto.

Anteriormente, el primer ministro peruano, Aníbal Torres, había indicado que había recibido amenazas de muertes, por lo que advirtió de que si atentan contra su vida "poco van a ganar".

"Trabajo en bien de mi país, de mi patria, yo no me amilano incluso a las amenazas de muerte. A los que me amenazan de muerte les digo: si me matan muy poco van a ganar porque yo ya estoy dando vuelta a la esquina. No van a tener mucho éxito", sostuvo el mandatario.