Una joven pide que la mantengan porque "no le gusta trabajar"

Una joven pidió a través de sus redes sociales que necesita quien la mantenga, ya que no le gusta trabajar.

La mujer compartió el video en su cuenta de TikTok bajo el usuario de @asadodefasouwu diciendo que era un llamado a la solidaridad.

"Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar, yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto", expresó en el video que cuenta con más de ocho millones de reproducción.

Los usuarios no tardaron en reaccionar y le han hecho comentarios como: "Me pasa lo mismo todos los lunes", "Creo que como actriz tenés gran futuro", "Es una broma verdad?", "Por favor ayúdame estoy en la misma situación", "La solidaridad salió a trabajar cuando llegue le digo que te llame", "Es una actuación no?".

Tras volverse viral, la joven subió otro audiovisual en el cual pide que paren de compartir el video ya que no sabe qué decir en las entrevistas cuando le preguntan "qué quiere trabajar".

"Por favor, basta de difundir el video, basta de compartirlo, aparecí en todos los noticieros. Me están pidiendo entrevistas, yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal, y no sé que decir, no hay ninguno", dijo entre lágrimas.

Continuó diciendo: "Mi mamá me está mandando mensajes de que me van a sacar la tenencia de mis hijas. No es un chiste" .