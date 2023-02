Estos son los 222 opositores liberados por el gobierno de Nicaragua

No. Nombre y Apellido Número de cédula

1. Yader de los Ángeles Parajón Gutiérrez 001-281190-0018 F

2. Yaser Muhamar Vado González 001-310895-0017 P

3. Yubrank Miguel Suazo Herrera 401-290990-0004 L

4. Ana Margarita Vijil Gurdián 281-181277-0010 W

5. Dora María Téllez Argüello 441-211155-0011 A

6. Lesther Lenin Alemán Alfaro 001-140198-0015 N

7. María Fernanda Ernestina Flores Lanzas 001-061168-1000 U

8. Miguel de los Ángeles Mora Barberena 001-200865-0014 A

9. Suyen Barahona Cuán 001-090677-0052 P

10. Miguel Ángel Mendoza Urbina 362-190470-0002 K

11. Horacio Francisco Xavier Aguirre Sacasa 001-040944-0029 C

12. José Antonio Peraza Collado 561-260566-0002 P

13. Medardo Mairena Sequeira 616-301178-0001 C

14. Pedro Joaquín Mena Amador 125-221267-0001 M

15. Freddy Alberto Navas López 569-300165-0002 R

16. Víctor Hugo Tinoco Fonseca 281-100752-0006 D

17. Max Isaac Jerez Meza 001-191093-0050 X

18. María del Socorro Oviedo Delgado 281-250183-0003 A

19. Luis Alberto Rivas Anduray 001-310569-0026 V

20. Mauricio José Díaz Dávila 001-090950-0012 M

21. Jaime José Arellano Arana 888-250860-0000 Y

22. Noel José Vidaurre Argüello 001-210155-0002 X

23. Irving Isidro Larios Sánchez 082-150558-0000 B

24. Roger Abel Reyes Barrera 041-140985-0001 R

25. José Alejandro Quintanilla Hernández 404-131190-0000 M

26. Arturo José Cruz Sequeira 001-130853-0036 Y

27. Félix Alejandro Maradiaga Blandón 441-230976-0012 D

28. Violeta Mercedes Granera Padilla 281-051151-0001 T

29. Juan Sebastián Chamorro García 001-230271-0010 F

30. José Adán Aguerri Chamorro 888-150961-0000 D

31. José Bernard Pallais Arana 281-110753-0000 T

32. Daysi Tamara Dávila Rivas 001-150181-0057 D

33. Cristiana María Chamorro Barrios 001-050254-0027 C

34. Walter Antonio Gómez Silva 001-311066-0007 Y

35. Marco Antonio Fletes Casco 001-290479-0048 E

36. Pedro Salvador Vázquez Cortedano 281-190562-0008 H

37. Pedro Joaquín Chamorro Barrios 001-240951-0002 D

38. Edgard Francisco Parrales Castillo 001-161142-0013K

39. María Esther González Vega 001-051264-0072M

40. Cinthia Samantha Padilla Jirón 401-160100-1000C

41. Larry Reynaldo Méndez Duarte 001-060181-0073B

42. Harry Bayardo Chávez Cerda 001-030357-0034V

43. Yoel Ibzan Sandino Ibarra 001-280296-0045T

44. Rusia Evelyn Pinto Centeno 281-270259-0013C

45. Alejandra de los Ángeles Pérez González 001-130197-0024B

46. Juan Lorenzo Jerónimo Emiliano Holmann Chamorro 001-200766-0009H

47. Michael Edwin Anthony Healy Lacayo 001-130862-0001M

48. Álvaro Javier Vargas Duarte 128-170970-0000R

49. Oscar Danilo Benavides Dávila 447-151272-0001U

50. Félix Ernesto Roiz Sotomayor 001-191265-0016B

51. Jeannine Horvilleur Cuadra 001-180959-0060K

52. Ana Carolina Álvarez Horvilleur 001-230379-0046H

53. Hugo Ramón Rodríguez Flores 163-221159-0000J

54. Gabriel Alfonso López del Carmen 001-150688-0022K

55. Mildred Giselle Rayos Ramírez 001-070397-0003D

56. Miguel Alejandro Flores Matus 001-030397-0031A

57. Hilfrem René Saborío Rocha 001-110400-1039W

58. Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez 441-160272-0008K

59. Sadiel Antonio Eugarrios Cano 443-121287-0003P

60. José Luís Díaz Cruz 441-280489-0013M

61. Sergio José Cárdenas Flores 441-020190-0000R

62. Melkin Antonio Centeno Sequeira 448-171099-1000S

63. Raúl Antonio Vega González 441-030695-0008H

64. Darvin Esteyling Leyva Mendoza 448-080203-1001T

65. Adolfo Román García Ramírez 001-300867-0008E

66. Mario José Sánchez Vega 001-160489-0048W

67. Carlos Alberto Lam Rodríguez 001-290874-0027K

68. Fredys Antonio Laguna Serrado 124-140286-0000H

69. José David Gallo Torrez 287-010149-0004N

70. Allan Sebastián Bermúdez Corea 042-021169-0006N

71. Sandra del Carmen Acevedo Díaz 042-240766-0004Y

72. Karla Patricia Vega Canales 047-110478-0000T

73. José Noel Talavera Arauz 161-020566-0004H

74. Nicolás Palacios Ortiz 281-311053-0012U

75. Danilo Adolfo Dumas Blanco 202-260374-0000M

76. Nora Indiana Cuevas Abaunza 003-020683-0001V

77. Arnulfo José Somarriba Aguilar 001-241276-0030S

78. Freddy Martín Porras García 041-151071-0006G

79. José Javier Álvarez Arguello 281-131261-0000M

80. Benito Enrique Martínez 001-020458-0050M

81. Javiera Auxiliadora Jiménez Ortega 201-070596-0003A

82. Guisella Elizaxbeth Ortega Cerón 001-190886-0056E

83. Heydi Walkiria Ortega 001-110995-0034V

84. Francisco Hernaldo Vásquez Delgado 201-271252-0004E

85. Oscar René Antonio Vargas Escobar 001-101146-0041F

86. Maybel Marginny Aguilar Mojica 004-231185-0001F

87. Moisés Abraham Astorga Sáenz 001-281182-0063X

88. María José Camacho Chévez 561-160970-0002W

89. Hans Camacho Chévez 563-110376-0000W

90. Manuel Antonio Obando Cortedano 441-030595-0014H

91. Wilberto Artola Mejía 441-050579-0007R

92. Martha del Socorro Ubilla 001-250163-0005R

93. Thelma Estela Vanegas García 001-150975-0114A

94. Javier Enrique Espinoza Rodríguez 081-240169-0007A

95. José Ricardo Muñoz López 001-090496-0009B

96. Donald Margarito Alvarenga Mendoza 084-100665-0000T

97. Esterlin Soriano Gonzalez 091-180271-0002B

98. Francisco José López González 042-290973-0001G

99. Abel Daniel Brenes Sánchez 401-110165-0010M

100. Santos Camilo Bellorin Lira 162-180665-0002U

101. Alexis Peralta Espinoza 163-300973-0002P

102. Nidia Lorena Barbosa Castillo 402-110955-0002C

103. María José Aragón Abarca 521-090185-0000A

104. Moisés David Salinas Paz 001-131087-0031W

105. Rubén Araldo Manzanarez Mena 526-050591-0000W

106. Armando Robles Alanís 524-290572-0000S

107. Dominga de la Cruz Morales Jiménez 524-030566-0001U

108. Isaac Isaías Martínez Rivas 521-281084-0003J

109. María José Martínez Salas 521-060480-0000Q

110. Esteban Paniagua Espinoza 521-261259-0000A

111. Luis Ernaldo Obando Granja 521-270182-0001G

112. Franklin José Quintero Armas 081-090292-0008A

113. Michael David Caballero Ayala 001-220491-0016P

114. Edgar Antonio Ayala Valle

001-290987-0026U

115. Ángel de Jesús Sequeira Zamora 001-280601-1024A

116. José Gadiel Sequeira Zamora

001-250292-0047L

117. José Ángel González Escobar 401-180689-0007B

118. Jaime de Jesús Romero Carrión 001-311091-0031P

119. Marvin Antonio Rodríguez López

401-150667-0005M

120. Denis Ramón Chavarría Zapata 281-221084-0014J

121. Max Alfredo Silva Rivas 001-121092-0046J

122. Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez 401-030279-0013D

123. Marlon Antonio Narváez Franklin 001-041090-0006J

124. Edwin Antonio Hernández Figueroa 281-270586-0001M

125. Bryan Kessler Alemán 001-160991-0051W

126. Óscar Enrrique Amador Acuña 404-100580-0000V

127. Yorlin Efraín Robles Carballo 404-040200-1000K

128. Augusto Ezequiel Calero Lazo 526-100494-1000W

129. Jader Modesto Téllez 122-270493-0004F

130. Juan Agustín Barrilla Chavarría Asiento ID 12571499

Persona ID 4510852

Datos de nacimiento: 04/12/1990 (31 años)

Acoyapa, Chontales

No tiene cédula

131. Julio César Pineda Isaguirre 616-310187-0002R

132. Pablo Emilio Téllez 122-250172-0000R

133. Danny Ángeles García González 401-040588-0007U

134. Nilson José Membreño 081-140991-0016V

135. Osman Marcell Aguilar Rodríguez 048-291081-0000X

136. Bernardo José Ramos Galo 001-231154-0015M

137. Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo 001-120462-0045G

138. Denis Antonio García Jirón 001-241288-0027Y

139. Francisco Xavier Pineda Guatemala 001-120385-0044Y

140. Kevin Antonio Zamora Delgado y/o Zamora Delgado 287-170301-1000E

141. Kaled Antonio Toruño Maradiaga 287-010479-0005V

142. Luis Carlos Valle Tinoco 001-210787-0014B

143. Michael Rodrigo Samorio Anderson 001-240583-0004F

144. Pedro Joaquín Rodríguez Mendoza 001-220283-0031L

145. Marvin Antonio Castellón Ubilla 001-101101-1027W

146. Richard Alexanders Saavedra Cedeño 001-110187-0050E

147. Gabriel Eliseo Sequeira García 001-020898-0011D

148. Ángel Sebastián Martínez Arana 001-270797-0012H

149. Richard De Jesús Martínez Arana Asiento ID 11726379

Persona ID 17161900

Datos de nacimiento: 03/12/2000 (21 años) en Managua.

No tiene cédula

150. Adrián Alexander Arana y/o Adrián Alexander Martínez Arana Asiento ID 8406085

Persona ID 12421165

Datos de nacimiento: 05/03/2002 (20 años) en Managua.

No tiene cédula

151. Brayan Vladimir Cornejo Rivas 001-291097-0022S

152. Marvin Samir López Ñamendy 401-151194-0000S

153. Norlan José Cárdenas Ortiz 401-101287-0004F

154. Jean Carlos Ríos López 001-090497-0033W

155. Maycol Antonio Arce 003-010291-1000K

156. Wilbere Antonio Prado Gutiérrez 001-170585-0036P

157. Juan Aníbal Zeledón Rodríguez 241-021284-0011E

158. Sergio José Beteta Carrillo 001-241290-0030R

159. Rodolfo Alexander Zamora Sandoval 001-221099-1003H

160. Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado 401-151066-0006U

161. Eduardo José Morales Gadea 201-090978-0002C

162. Wilbert Alberto Pérez 001-150478-0015T

163. Carlos Alberto Bonilla López 001-161189-0012D

164. Hader Humberto González Zeledón

401-170490-0004C

165. Cristian David Meneses Machado 001-030192-0061W

166. Edwar Enrique Lacayo Rodríguez 401-120374-0003V

167. John Christopher Cerna Zúñiga 441-230795-0009J

168. José Santo Sánchez Rodríguez 401-070580-0007U

169. Kevin Roberto Solís 042-270798-1000P

170. Néstor Eduardo Montealto Núñez 001-270192-0049L

171. Uriel José Pérez 401-110290-0001X

172. Víctor Manuel Soza Herrera 441-030562-1000J

173. Marlon Gerardo Sáenz Cruz (Chino Enoc) 163-111160-0001F

174. Víctor Manuel Díaz Pérez 001-280293-0060B

175. Gustavo Adolfo Mendoza Beteta 001-120484-1000A

176. William Antonio Caldera Navarrete 401-031080-0003P

177. Ernesto Antonio Ramírez García 041-271181-0004H

178. Jorge Junior Marenco Rojas 001-271299-1059S

179. Jairo Lenin Centeno Ríos 281-270688-0009R

180. Steven Moisés Mendoza 401-180901-1002F

181. Wilmer Alfredo Mendoza Espinoza 121-230390-0001L

182. María Esperanza Sánchez García 441-110868-0005G

183. Karla Vanessa Escobar Maldonado 401-041179-0011M

184. Julia Cristina Hernández Arévalo 401-120788-0002U

185. Fredy Adán Valdivia Quintero 248-161190-1000S

186. Antonio Zelaya Sevilla 246-101281-0003R

187. Santos Isabel Pérez Valdivia 246-211176-0001J

188. Emiliano Zeledón Valdivia 246-210579-0000C

189. Jerling Uriel Cruz Ortiz Asiento ID 10810296

Persona ID 14021340

Datos de nacimiento: 20/11/1999 (23 años) en San José de Bocay, Jinotega.

No tiene cédula

190. José Alcides Zeledón Úbeda 241-130364-0006X

191. Jorge Adolfo García Arancibia 445-061170-0000T

192. Yader Antonio Polanco Cisneros 445-270775-0000L

193. Oliver José Montenegro Muñoz 492-151296-0001W

194. Leyving Eliezer Chavarría 610-070888-0002A

195. Luis Enrique Meza Lagos 241-210783-0004L

196. Walter Antonio Montenegro Rivera 247-070989-0004Q

197. Moisés Alfredo Leiva Chavarría 441-190497-0002M

198. Edilio Jordani García y/o García Cárdenas Asiento ID 2771246

Persona ID 6926036

Nacimiento: 14/08/1986 (37 años) en Jinotega

No tiene cédula

199. Dorling Antonio Montenegro Muñoz 492-151198-1000Q

200. Jeziel David Chavarría Úbeda 241-160998-1001Q

201. Freddy Nolasco Zeledón Castillo 241-010272-0015G

202. Samuel Enrique González 401-200364-0008X

203. Mauricio Javier Valencia 401-230979-0010P

204. Gerardo Antonio Mejía Montoya 401-180867-0001C

205. Dennis Javier Palacios Hernández 401-100987-0011T

206. Ezequiel de Jesús González Alvarado 401-310399-1004P

207. Gabriel Renán Ramírez Somarriba 401-161180-0010G

208. Jonny Alonso Castro Hernández 041-030487-0007F

209. Kennis José Vargas Gutiérrez 001-310582-0039P

210. Lesther José Selva 041-221281-0002B

211. Baltazar Dávila Sobalvarro 165-010157-0002V

212. Lázaro Ernesto Rivas Pérez 001-250181-1000A

213. Carlos Antonio López Avendaño 281-200192-0020J

214. Osmar Ramón Vindell López 287-110984-0001T

215. Óscar Enmanuel Centeno Altamirano 281-231292-0002S

216. Rogelio Francisco Cruz Calderón No se registra ningún dato

217. Roberto Emilio Larios Meléndez 086-291258-0003A

218. Humberto Alejandro Pérez Largaespada 001-040561-0001D

219. Carlos Raúl Valle Guerrero 001-260358-0029K

220. Gloria María Cajina Machado 001-100878-0051X

221. Raúl Oporta León Cédula 121-100863-0000L

222. Orlando Arturo Campos Correa Cédula 121-270152-00007U